Hace un par de horas que han salido a la venta las entradas de AC/DC y la plataforma Ticketmaster se ha colapsado a los pocos minutos. Como era de esperar, muchos devotos de la banda australiana se quedarán sin verlos. En las redes sociales, los usuarios se quejan de que la cola llega a ser de hasta más de 100.000 personas. Las entradas no son precisamente baratas, oscilan entre los 105 euros la más económica y 200 euros la más cara. Aún así, hay quien lo paga. Y encantado lo paga.

Pasó lo mismo con los conciertos de Guns N’ Roses o Red Hot Chilli Peppers, todas las entradas vendidas y muchos seguidores se quedaron fuera. ¿Qué nos dice esto? Que cuando un grupo que llena estadios actúa en Sevilla, lo peta. Entonces, ¿por qué vienen a cuentagotas? Se me ocurren varios motivos. Uno de ellos es que aquí estamos en lo que estamos: nuestro arte, nuestras costumbres y poco más.

Es cierto que Sevilla no es, ni mucho menos, la que fue antaño. La oferta cultural ha crecido y eso hay que ponerlo en valor, pero… No lo ha hecho lo suficiente como para estar a la altura de ciudades como Madrid o Barcelona, y lo de aspirar a ello… ¡Qué atrevimiento! Somos una urbe de tamaño medio, y con eso basta. Cuando llega la Semana Santa o la Feria nos sentimos especiales porque viene gente de fuera y es cuando salimos en todos los noticieros nacionales. ¡Toma ya!

Está Icónica Fest, nuestra salvadora cultural. Se celebra en pleno verano, cuando menos visitantes tiene la ciudad debido a las altas temperaturas. Que se haga en esta fecha es una forma de atraer visitantes en una temporada en la que escasean… y de tener contenta a la Administración, quién sabe. A mí me pasa con este festival lo mismo que a Carlos Boyero con las películas de Pedro Almodóvar, que no me dice nada. He vivido dieciséis años en Madrid, y si uno de los que se anuncian en Icónica lo hiciese en la capital, no iría. Pero claro, allí la oferta es mayor y mis gustos son diferentes, así que se me ocurren mejores formas de invertir mi dinero que yendo a ver grupos de los que solo conozco una canción.



¿Conoces alguna canción de Arcade Fire aparte de the Suburbs? Yo no, y reconozco que esta que nombro he tenido que buscarla. En la capital y en la Ciudad Condal, los que ponen la pasta tienen claro que la inversión en cultura genera retorno. Donde hay negocio hay iniciativa. ¿Cuántos macroconciertos se tienen que celebrar en Sevilla para que nos demos cuenta de que esta ciudad puede movilizar tanto público como Barcelona o Madrid? El problema es que llegan a cuentagotas. Ahí están los datos para saber que la capital hispalense nunca defrauda cuando vienen los grandes (no en calidad, sino en cantidad. Lo primero es algo más subjetivo).

Lo del reggaeton es otra historia. Es la música que engancha a los jóvenes, y eso es un valor seguro. Rosalía es la Kurt Cobain de nuestra época, pero sin sus ansias autodestructivas. ¿Os imagináis un concierto de Nirvana en Sevilla cuando su líder aún vivía? Se hubiese petado. Ahora, os pregunto: ¿os imagináis a los jóvenes de hoy en Icónica Fest? Lo dudo. Que no significa que no los haya, pero imagino que serán pocos y con dinero para pagar las caras bebidas que vende el festival.

No estoy en contra de Icónica Fest. La iniciativa me parece fantástica, el lugar, la Plaza de España, idílico y la gente que trabaja allí debe ser maravillosa. Pero sabe a poco.