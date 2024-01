El otro día leí en diferentes medios de comunicación la saturación que hay en Sevilla de cabalgatas de Reyes y de Heraldos reales. Me llamó la atención y lo primero que pensé es que, si se tomaba alguna medida, por ejemplo, eliminar algunas cabalgatas, probablemente esas fueran las de los barrios humildes; esas que nadie ven por el estigma que existe sobre esas zonas, por miedo, por desinterés… Al humano siempre le atrae lo majestuoso, nunca lo modesto.

Este lunes, el Ayuntamiento de Sevilla compartía en sus redes sociales un cartel cargado de polémica: «los Reyes Magos de Oriente entran por el sur este dos de enero». Algo que me ha llamado muchísimo la atención. ¿El dos de enero?, ¿desde cuándo?

Desde que se donase un número concreto de carrozas del Ateneo al Polígono Sur, siempre salieron el seis de enero, como el resto de las carrozas de barrios de Sevilla; el día lógico teniendo en cuenta que, según la Biblia, es el seis de enero cuando llegan los Reyes Magos de Oriente a visitar el niño Jesús. Pensé que pudiese tratarse de un Heraldo, releí la publicación. No, se trata de las cabalgatas que se celebraban el seis de enero y que en esta ocasión se adelantan al dos de enero.

«¡Qué manera de marear a los niños!», me he dicho a mí misma. ¿Qué sentido tiene y qué explicación le da un padre o una madre del Polígono Sur a su hijo de que los Reyes Magos pasen por allí un dos de enero, ese día no tengan los regalos habituales de cuando ven a los Reyes Magos, el cuatro de enero le entreguen su carta al heraldo real (que se supone que pasa antes que los Reyes Magos) y vean de nuevo a Sus Majestades el cinco de enero y que ese día sí tengan sus regalos?

Una explicación que se me ocurre sería: «hijo, si al Polígono Sur le da la espalda el político de turno que gobierna en el ayuntamiento, imagínate los Reyes». Y al final es eso lo que parece, una vez más. Para contentar al pueblo más humilde, le adelantamos los Reyes para que no puedan quejarse de que les hemos quitado las cabalgatas y así contentamos a los de las críticas de la saturación de Cabalgatas de Reyes. Podría ser una buena táctica si no se tratase de dos elementos importantes los que están en juego: la ilusión de los niños y la marginación de la zona.

El dos de enero, martes y laboral, serán pocas las personas que podrán asistir a ver dichas cabalgatas; quizás pareciesen unas cabalgatas con un pensamiento de fondo similar a «total, estas solo las verán la gente que vive aquí porque, ¿quién vendrá al Polígono Sur a ver las cabalgatas? Para contentar a todo el mundo las adelantamos y así silenciamos críticas de la saturación y no habrá quejas al respecto de eliminación o similar por parte de los vecinos del barrio».

Unas cabalgatas que, por supuesto, ningún medio de comunicación cubrirá porque del Polígono Sur solo interesan los tiroteos, la precariedad y los datos y porque los reportajes de las cabalgatas de Reyes Magos son los días cinco y seis de enero. No se realizará un reportaje en exclusiva sobre las cabalgatas de esta zona esa fecha atípica. Esta es la realidad, invisibilizar de nuevo una zona y contribuir a su marginación.

El otro elemento y, para mi gusto, el más importante es la ilusión de los niños. ¿Por qué los niños del Polígono Sur tienen que vivir este mareo de fechas?, ¿por qué ellos no pueden vivir esta fecha como el resto de Sevilla, en el mismo orden: Heraldo y Reyes Magos?

No me vale que me intenten convencer con que es la entrada de los Reyes Magos a Sevilla, con que es mágico porque entra por el Polígono Sur. No. ¿Tardo yo en la línea 32 de TUSSAM en llegar a Plaza del Duque cuarenta y cinco minutos y Sus Majestades tardan en camello tres días en llegar?, ¿cómo le explicas eso a tus hijos?, ¿que llegan antes los Reyes Magos que el Heraldo? Discúlpenme, no tiene ni pies ni cabeza.

Esto no debería de tratarse de si hay o no saturación de cabalgatas, se trata de la ilusión de los niños y que no todos tienen las mismas posibilidades de subirse a las del centro de Sevilla, Triana o barrios con una renta económica más elevada y tasa de desempleo más baja.

El niño de Alcosa, Amate o Polígono Sur tiene el mismo derecho a subirse en una cabalgata que el niño de Triana o Casco Histórico; de sobra es sabido que sus padres no pueden permitirse que ellos puedan salir en estas últimas cabalgatas, ¿quiénes somos los adultos para quitarles a esos niños esa posibilidad e ilusión?, ¿por qué no pueden hacerlo como todos los niños y desde hace años se hace: el día cinco o seis de enero? Me gustaría recordar que el cinco y seis de enero es una fecha en la que los protagonistas son los chiquillos.

Los vecinos del Polígono Sur se quejaban a través de comentarios en esta publicación, y no es para menos. Lejos de ayudar a la zona y a sus vecinos, pareciese que la institución pertinente se encargase de convertirla cada vez más gueto, ya dándoles incluso una fecha propia para celebrar los Reyes Magos, distinguiéndoles del resto de Sevilla.

Un barrio al que las fuerzas de seguridad como la Policía Local o Nacional evitan entrar, y doy fe de ello (reitero que fui vecina de la zona); un barrio al que se le dedica titulares de carácter negativo y se destaca poco lo positivo (y os aseguro que dentro del Polígono Sur hay muchas historias con mucha luz que darían bastantes titulares); una zona que se le castiga constantemente: desplazando la comisaría que en principio iba para la zona a las afueras del barrio, con cortes de luz que no se solucionan… y ahora con esto.

Tengo la suerte de conocer muchos vecinos del Polígono Sur, vecinos que también son míos, personas que también son de Sevilla y que pagan sus impuestos (aunque los haters de Redes Sociales insistan en lo contrario, es un barrio enorme con muchos vecinos en el que generalizar me parece de total ignorancia). Son personas y como tal merecen los mismos derechos por los que pagan. ¿Por qué no los tienen?, ¿por qué se insiste en marginar la zona incluso en fechas tan importantes?

Con esta opinión soy consciente de que habrá muchas personas en contra, siempre que defiendo al Polígono Sur y sus vecinos me toca leer opiniones que, lejos de aportar soluciones, lo que aportan es más discriminación. Yo, sin embargo, quiero hoy aportar una solución: que el ayuntamiento escuche de una vez a las personas que viven dentro del Polígono Sur, que conozcan y se interesen de verdad por sus necesidades; que hablen también con vecinos que ya no vivimos allí y conocemos y hemos vivido las dos realidades.

De nada sirve ir al Polígono Sur a hacerse fotos si no se escucha a los vecinos. Esos vecinos llevan años queriendo ser escuchados y ya va siendo hora. Melchor, Gaspar y Baltasar llegan a toda España en sus cabalgatas el cinco de enero y se marchan en estas el seis de enero, dejemos los inventos para otras cuestiones más importantes y respetemos las tradiciones y, sobre todo, la ilusión de todos los niños de Sevilla, independientemente del barrio del que sean. El Polígono Sur también es Sevilla.