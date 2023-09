En la actualidad, los cerrajeros de coches desempeñan un papel esencial y a menudo subestimado entre los propietarios de un automóvil. Cuando nos enfrentamos a problemas relacionados con el acceso a nuestros vehículos, ya sea debido a que hemos perdido las llaves, a que nos encontramos con las cerraduras dañadas o en situaciones de emergencia en carretera, estos expertos se pueden convertir en nuestros aliados de confianza.

Por este motivo, en este artículo, los especialistas de carkeysystem.com nos van a explicar cuáles son las funciones principales de un cerrajero de coches y cómo pueden desempeñar un papel crucial en la seguridad y el funcionamiento de tu automóvil. Desde la apertura de vehículos bloqueados hasta la reparación de cerraduras y el duplicado de llaves, estos profesionales ofrecen soluciones eficientes y asequibles.

Además, estos expertos no se limitan a solucionar problemas, sino que también brindan asesoramiento que puede resultar muy valioso para los propietarios de vehículos. Sin duda creemos que esto contribuye a que mantengamos la calma cuando nos encontramos problemas de este tipo en la carretera, por lo que podrás conducir mucho más tranquilo/a. Sigue leyendo para obtener más información al respecto sobre las funciones principales de un cerrajero de coches.

Apertura de vehículos bloqueados

Una de las principales funciones que debe realizar un cerrajero de coches profesional es la apertura de vehículos que se han quedado bloqueados accidentalmente con las llaves en el interior o cuando el propietario se ha quedado encerrado en el interior. Del mismo modo, también se encargan de la apertura de coches cuando el propietario ha perdido o le han robado las llaves.

Por este motivo, deben ser profesionales totalmente capacitados y cualificados para ello, ya que abrir un coche no resulta sencillo y requiere de las habilidades necesarias para hacerlo sin dañar ninguna de las piezas -como las puertas y las ventanas- las pertenencias del propietario que se encuentran en el interior. Es decir, deben conocer a la perfección el funcionamiento de las puertas y cuáles son sus características.

Reparación y reemplazo de cerraduras

Otro de los problemas más comunes que se suelen dar en un coche es una avería en la cerradura, ya sea por el desgaste y la oxidación que se dan con el paso del tiempo y por el uso continuado o porque alguien haya intentado forzar la cerradura y ha acabado por obstruirla. Aquí también entra el servicio de extracción de llaves rotas.

Es decir, un cerrajero de coches es un profesional especializado que puede reparar o reemplazar cerraduras dañadas o desgastadas en las puertas o en el maletero. Además, también puede reparar el sistema de ignición del automóvil, que también se conoce como el sistema de encendido del coche.

Estos expertos deben saber dónde se encuentra el problema y proporcionar una solución rápida, segura y efectiva. Por ello, deben trabajar siguiendo una serie de pasos, de manera minuciosa que no se traduzca en problemas con el buen funcionamiento del vehículo en el futuro.

El duplicado de llaves

Tal vez la demanda de trabajo más frecuente con la que se encuentran los cerrajeros de coches es el duplicado de llaves. Como hemos comentado antes, el propietario de un vehículo puede perder las llaves o se las pueden robar en un momento de descuido. Normalmente, con la compra del coche, el concesionario aporta al propietario la llave master, que es la original, y una copia de la misma.

Los cerrajeros de coches pueden hacer copias de llaves, ya sean llaves tradicionales o llaves con chip electrónico (llaves inteligentes) para permitir el acceso al vehículo incluso con la ausencia de la llave máster o maestra. Seguramente los cerrajeros no especializados en cerraduras de coches y en los concesionarios, te darán la solución de cambiar todas las cerraduras.

Sin embargo, los cerrajeros de coches, pueden obtener una copia de la llave sin tener que llegar a esta solución extrema, en doce horas o menos, dependiendo del modelo del vehículo, ya que es necesario desmontar algunos elementos del sistema de cierre para poder obtener las nuevas llaves.

El resultado es, por supuesto, más económico, ya que puede tener un coste de entre 50€ y 350€ frente a los 1200 € que puede costar cambiar todas las cerraduras. Del mismo modo, también pueden programar llaves electrónicas e inteligentes para hacer que funciones perfectamente para abrir y cerrar el vehículo.

Servicios de emergencia

Por supuesto, proporcionar atención a las urgencias en carretera es otra de las funciones principales de estos profesionales. De hecho, los cerrajeros de coches a menudo ofrecen servicios de emergencia las 24 horas para ayudar a aquellas personas que hayan perdido el acceso a su vehículo por distintos motivos en situaciones inoportunas e inesperadas, especialmente cuando esto sucede lejos de su casa.

Puede darse el caso que, estando de viaje en otra parte del país, se rompa la llave en el interior o te des cuenta de que la cerradura está atascada o averiada y no puedes acceder al interior de tu vehículo. En estos casos, basta con una llamada telefónica para que acuda un cerrajero de coches para prestar sus eficientes servicios.

Gracias a su experiencia, trabajan reparando los sistemas de apertura y cierre de una manera rápida y efectiva para que puedas recuperar el acceso al interior de tu vehículo lo más deprisa posible. Además, sus servicios suelen ser bastante más económicos que los que ofrecen los cerrajeros habituales o los concesionarios.

Reparación del sistema que sube y baja las ventanas

Con el paso del tiempo, los coches pueden empezar a sufrir fallos en su funcionamiento. Uno de los más frecuentes es aquel que está relacionado con el sistema que sube y baja las ventanas del vehículo. Esto sucede cuando notas que los cristales no suben y bajan con la misma rapidez que los primeros años.

Si dejas pasar el problema, puede que llegue un momento en que los cristales se queden completamente atascados, lo que es un inconveniente importante, ya que, si no se abre, te encuentras con un problema de seguridad y si no se cierran, dejas el coche expuesto a sufrir hurtos y robos. Aunque no muchas personas lo saben, reparar este tipo de problemas se encuentra entre las funciones principales de un cerrajero de coches.

La atención y el asesoramiento al cliente

Aunque puede pasar desapercibida, esta se trata de otra de las funciones principales de un cerrajero de coches. Por este motivo, este profesional debe saber cómo atender a los clientes para explicarles de forma sencilla cuál es el problema del vehículo, ya que son cuestiones bastante específicas y complejas.

Del mismo modo, también debe asesorar a los clientes para que puedan tomar las decisiones más adecuadas para obtener los mejores resultados. En este sentido, debemos decir que la atención a los clientes no debe dejarse como algo secundario, ya que, si se junta con la excelente labor de estos profesionales, es posible ganarse la confianza de los mismos.

En definitiva, podemos destacar que los cerrajeros de coches brindan soluciones rápidas y efectivas en momentos de necesidad. Desde la apertura de vehículos bloqueados hasta el duplicado de llaves y la atención al cliente, su versatilidad es fundamental y muy valiosa. Esto se debe a que, además de resolver problemas, generan tranquilidad en la carretera, gracias a que ofrecen sus servicios de emergencia 24/7.Por este motivo, insistimos que su papel no solo radica en reparar cerraduras, sino también en otorgar a los propietarios de vehículos el conocimiento necesario para tomar decisiones de manera consciente y fundamentada. Por lo tanto, si tienes algún problema relacionado con los puntos que hemos tratado, no dudes en contactar con un cerrajero de coches, como, por ejemplo, la empresa Car Key System.