Cuando conocemos a una persona y queremos saber si la relación va a ir bien o mal, lo primero que se nos viene a la cabeza es si somos compatibles o no. Al fin y al cabo, una persona puede ser muy guapa y atraernos, pero si la compatibilidad no es posible, el atractivo físico con el tiempo se quedará en un segundo plano.

Si no quieres perder el tiempo y directamente quieres saber si tienes posibilidades de ser compatible con la persona que has conocido y te interesa, te recomendamos prestar atención a las siguientes señales.

Señales que muestran que dos personas son compatibles

1- Hay respeto por las dos partes

Como nos comentan los expertos de personascompatibles.com, para que exista compatibilidad entre dos personas es fundamental que las dos partes se respeten. Es importante que las dos personas se lleven bien y en consecuencia estén juntas.

El respeto es uno de los pilares básicos de cualquier amistad o relación. Lo que está claro es que, sin respeto, la compatibilidad se romperá. No sirve que una parte si sea respetuosa y otra no, las dos deben de serlo de igual manera. No incluimos las posibles bromas que pueden ir ligadas a la compatibilidad. El respeto es importante si realmente se quiere crear un cimiento fuerte.

2- Tenéis tiempo para estar juntos

Sin lugar a dudas, cuando dos personas son compatibles, no tienen ningún problema a la hora de buscar tiempo para estar juntos. Es un hecho cierto y que demuestra si las dos personas están por la labor de estar juntas o no.

Cuando no existe la compatibilidad, la parte que no siente esa atracción siempre intenta poner excusas para evitar quedar. Por ejemplo, supongamos que es una relación hombre y mujer. Si la mujer no termina de estar a gusto con el hombre, siempre buscará excusas como que está cansada, ocupada. Lo mismo puede pasar, al contrario. Lo importante es dejar claro que cuando dos personas son compatibles, siempre se busca tiempo para estar juntos. En cambio, si no hay compatibilidad, las excusas siempre son las grandes predominantes. Además, si se busca algo más que amistad, nunca hay problemas para quedar solos en plan pareja.

3- Hay más que pura atracción física

Muchas personas tienden a pensar que la compatibilidad va muy ligada a la atracción física. Pero no es así, como se ha podido comprobar, la atracción física solo nos atrae, pero no provoca la compatibilidad total.

Cuando una persona tiene un buen físico puede que nos llame la atención. Pero según va pasando el tiempo, puede que nos demos cuenta de que no estamos a gusto con ella. Eso se debe a que en el fondo no somos compatibles y nos acercamos a ella por lo que vemos. Lo importante es darse cuenta de ese detalle para evitar perder el tiempo con alguien que en realidad no nos interesa.

4- La comunicación fluye con facilidad

A través del portal Curioseamos hemos podido darnos cuenta de que otra de las claves que nos indican que somos compatibles con la otra persona es la comunicación. No importa del tema que se hable, si la comunicación fluye, siempre podemos tener la certeza de que la compatibilidad existe.

El ser humano es sociable y comunicativo por naturaleza. Si dos personas tienen problemas a la hora de comunicarse, eso quiere decir que la compatibilidad no es la adecuada. En cambio, si la conversación fluye sin problemas, entonces es que todo va por buen camino.

5- Cuando estáis juntos el tiempo se pasa volando

Otro aspecto que nos muestra que realmente somos compatibles con una persona es que cuando estamos a su lado el tiempo se nos pasa volando. Una cosa está clara, cuando el tiempo pasa rápido es porque estamos a gusto. En cambio, si el tiempo se nos hace eterno es porque no lo estamos.

Para evaluar si realmente eres compatible con la otra persona, solo debes pensar después de la cita como te ha pasado el tiempo. ¿Se te ha pasado rápido? Si miras el reloj y ves que han pasado muchas horas y es como si casi no hubiese pasado el tiempo, eso significa que la compatibilidad es muy buena. Recuerda, cuando estamos con alguien compatible la felicidad es máxima y en consecuencia el tiempo se nos pasa volando.

Si te encuentras en esa situación, siempre puedes usar una de las frases indirectas muy directas que nos ofrecen desde Palabreamos. Esas frases te permitirán decir a la otra persona lo que sientes y así ver si realmente siente lo mismo que tú. Lo importante es salir de dudas y tener la certeza de que las dos partes siguen el mismo rumbo.

Señales que muestra que no somos compatibles con alguien

1- No existen los mismos objetivos

Cuando dos personas no tienen los mismos objetivos, la compatibilidad es complicada. Es verdad que al principio puede haber indicios de que todo puede fluir, pero con el paso del tiempo esa compatibilidad terminará por fracturarse. Si no tenéis los mismos objetivos, evita hacerte ilusiones para evitar daños emocionales importantes.

2- Hay problemas en las relaciones sexuales

Cuando la relación fluye, hay que probar la compatibilidad en el sexo. Hay muchas personas que son compatibles a nivel emocional, pero no a nivel sexual.

Cuando hay problemas en las relaciones, no solo se pasa mal, sino que también puede llegar a provocar problemas en la pareja. Es verdad que al principio las parejas pueden tener problemas porque cada una está acostumbrada a una cosa. Pero si el problema continúa, entonces es porque la compatibilidad a nivel sexual no es posible.

3- Los valores no son los mismos

Es verdad que cada persona es un mundo, pero si los valores no van por la misma línea, la probabilidad de éxito es baja. Cuando se dice que los polos opuestos se atraen, en muchas ocasiones es verdad. Pero esa atracción es porque realmente hay compatibilidad y porque se siguen los mismos valores.