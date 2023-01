El dúo gaditano Andy y Lucas acudió este domingo al programa ‘Fiesta’ de Tele5 para hacer un repaso a su larga trayectoria musical, pero la interrupción de un redactor para comunicar una exclusiva en directo provocó el «enfado» de los artistas. La primicia en cuestión fueron imágenes inéditas relacionadas con el robo del móvil de Gloria Camila.

Una vez el redactor terminó su intervención, Lucas expresó su descontento: «¿Para eso has venido a cortar la entrevista? Manda cojones. Tócate los huevos». «Al iluminado que está en la oficina de arriba y te ha mandado aquí abajo, dos Premios Ondas y 4 Grammys» dijo en tono irónico el cantante.

Lucas remató diciendo «¿Tú no sabes que este corte ahora mismo nos acaba de desprestigiar a nosotros dos? ¿A que a Bisbal esto no se lo haces?». La presentadora de ‘Fiesta’, Emma García, intentó calmar los humos ante la molestia del dúo, pero a la vuelta de publicidad Lucas aclaró que se había tratado de una simple broma para darle humor al asunto. «Esto se llama toque de humor. Hu-mor. En la vida hay que tener humor, y ya está. No he querido ser grosero en ningún momento» comentó Lucas.