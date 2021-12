Alemania ha anunciado el confinamiento obligatorio para las personas no vacunadas frente al covid-19, según ha anunciado el Gobierno federal. Así, las personas que no han recibido la vacuna del covid-19 en Alemania limitarán sus movimientos y sus contactos, con el acceso tan solo a comercios esenciales, y la limitación de sus relaciones interpersonales a dos personas.

Este contundente movimiento por parte del Ejecutivo tiene como objetivo impulsar la vacunación en un país donde su cuarta ola de contagios comienza a hacer estragos en el sistema sanitario. Actualmente, la tasa de incidencia acumulada en el país alemán alcanza los 429 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

«La situación epidemiológica es muy seria. Tenemos que romper esta cuarta ola y hasta ahora no le hemos conseguido», manifestó Merkel tras la que será una de sus últimas reuniones al frente del Gobierno alemán. La todavía Canciller afirmó que los hospitales «están llegando a su límite» y que este invierno será «el más duro que hemos vivido hasta ahora».

El principal motivo es ese gran porcentaje de población que aún no ha querido vacunarse frente al coronavirus, y que merma las posibilidades de alcanzar la tan ansiada inmunidad de rebaño que evitaría que la presión asistencial alcance cotas inasumibles para el sistema sanitario alemán. Actualmente, el 32% de la población en edad de vacunar no lo ha hecho. A ese 32% es al que va dirigido ese nuevo paquete de medidas que le impedirá prácticamente al completo cualquier tipo de actividad de ocio no esencial.

