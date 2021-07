El ‘tiktoker’ mallorquín de 19 años, Naim Darrechi, ha reconocido en una entrevista que engaña a las mujeres con las que tiene relaciones sexuales: eyacula en su interior sin su consentimiento y les asegura que es estéril. «Yo les digo que tranquilas, que soy estéril. ‘Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos’», relataba en una entrevista. A pesar de lo duro de sus declaraciones, el presentador, medio sorprendido, reía tras su respuesta.

Las redes han tardado poco en hacerse eco del fragmento del vídeo en el que el joven, con más de 26 millones de seguidores, dice tal barbaridad. Las críticas le han llovido -con razón- en todas las plataformas, en las que la mayoría han tildado su comportamiento de abuso sexual.

Y es que muchas personas siguen pensando hoy en día que el preservativo solo te exime del embarazo, sin conocer la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que se pueden contraer por las dos partes.

Irene Montero llevará el caso ante la Fiscalía

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha hecho eco de las palabras del joven ‘tiktoker’ y no ha tardado en pronunciarse. «Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley «Solo Sí es Sí» lo reconocerá como agresión», indicaba. «Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía», concluía Montero en un tweet que también se ha hecho viral.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Indignación en las redes

El vídeo ha corrido como la espuma y ha generado opiniones de todo tipo. Desde los que lo comparan con que las mujeres no decidan tomarse la píldora anticonceptiva, como los que lo tachan de aberración. Afortunadamente, las segundas son más abundantes que las primeras.

«Lo peor es que influencia a niños, repito NIÑOS, que están etapa de crecimiento y que la mayoría no saben absolutamente nada sobre estos temas…lo captaran y dirán que eso esta bien», comentaba un usuario.

«Lo peor es la posible influencia que puede tener en los jóvenes: embarazos, ETS, … Por no hablar del engaño del que habla que hace a sus parejas diciéndoles que es estéril. El problema es que esta gente puede decir lo que le da la gana influyendo sobre miles de chavales», comentaba otro.

«Ha sido mi cagada»

El joven tiktoker que ha asegurado que eyacula sin permiso dentro las mujeres con las que tiene relaciones, ha procedido a disculparse. Es el modus operandi habitual en estos casos. Joven que hace unas declaraciones polémicas, las redes se le echan encima y él se disculpa, saliendo impune. Sin embargo, en esta ocasión, parece que el muchacho no se va a ir de rositas, y con la nueva ley quizá sea penalizado.

«Quiero pedir perdón de corazón. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo. Hice un comentario que está fuera de lugar y que no es cierto. A veces mi personaje dice cosas y las exagera un poco. Pero esto es una locura que he dicho y que ojalá no hubiera salido. Todo lo que digáis sobre ello será verdad. Ha sido mi cagada. Lo siento», comentaba en su cuenta de Instagram.

El ‘tiktoker’ ya había generado polémica anteriormente con unas declaraciones sobre el aborto. El joven lo equiparaba con un asesinato, imponiéndole además pena de cárcel. Asimismo, y como excusa, exponía que las mujeres que abortan lo hacen con el dinero de «nuestros impuestos».

