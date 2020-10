La selección, que incluye un total de 10 estrenos absolutos en salas, ejemplifica la diversidad social y creativa en Andalucía.

La sección Panorama Andaluz del 17 Festival de Sevilla volverá a tomar el pulso a la producción cinematográfica hecha en Andalucía con una selección de doce largometrajes, 10 de ellos estrenos absolutos en salas, y 19 cortos. Un total de 31 producciones en las que brillan los temas sociales, el espíritu crítico y los grandes referentes de la cultura andaluza.

El compromiso del festival con el audiovisual andaluz se potencia a partir de este año con el Premio a la Mejor película, dotado con 5.000 euros, por el que competirán los doce largometrajes programados en esta sección. El festival mantiene sus dos premios para cortometrajes, en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide: el Premio Rosario Valpuesta al Mejor Cortometraje, dotado con 2.000 euros, y el Premio Especial Rosario Valpuesta a la contribución artística, con una dotación de 1.000 euros.

La presentación de esta sección, realizada en el Centro Marqués de Contadero, ha contado con la presencia de Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo; de José Luis Cienfuegos, director del Festival de Sevilla, y de Juan Antonio Bermúdez, coordinador de esta sección.

En palabras de Muñoz, “en este año 2020 tan difícil para la cultura, Sevilla vuelve a demostrar su compromiso con el cine europeo, y en esta ocasión de una forma muy especial con el sector audiovisual andaluz cuya presencia se refuerza en esta edición. El Festival de Sevilla va a inundar la ciudad de cine y va a seguir demostrando que la cultura es segura y que debemos defenderla, protegerla y apoyarla”.

Por su parte, Cienfuegos ha destacado: “Este año hemos mantenido nuestra apuesta por el cine andaluz fortaleciendo el largometraje: hemos añadido un nuevo premio en el palmarés a la Mejor película de Panorama Andaluz y hemos sumado dos títulos a la sección, que crece cada año. En Panorama Andaluz tiene un peso destacable la no ficción, el cine que aborda temas sociales y que bucea en la cultura andaluza recuperando algunos de sus grandes referentes”.

El talento andaluz en corto en 19 trabajos

Asimismo, la Sección Panorama Andaluz continúa su apuesta por impulsar la creación andaluza en el cortometraje. Así, en la 17 edición del Festival se programarán en tres sesiones los 19 trabajos seleccionados: Darwin se sienta a la mesa, de Arturo Menor; Entre el monte y la marisma, de Niete; Every 75 minutes, de Borja A. Ortiz; Interkosmos, de Álvaro Parrilla Álvarez; La cicatriz, de Juan Francisco Viruega; Las malditas, de Bruno Ojeda y Beatriz Hohenleiter; Las niñas terribles, de David Orellana; Los ángeles eternos, de Manu León; Los que no sienten, de Marta Porto, Carlota Mojica, Alba Cantero y Débora Vargas; Monzón, de Manu Trillo; Of Hearts and Castles, de Rubén Navarro; One hour to Banaue, de Elena Núñez y Mario Oliva; Ōra marītĭma, de Alfonso Camacho; Paraíso en llamas, de José Antonio Hergueta; Peloteros, de Rafael Cortés; Por donde pasa el silencio, de Sandra

Romero Acevedo; Silencio sísmico, de Sandor M. Salas; Una revuelta sin imágenes, de Pilar Monsell, y Yo, de Begoña Arostegui.