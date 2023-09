Comienza un nuevo curso escolar y con él las carreras matutinas para llegar a tiempo a clase. Si eres de los que apura hasta el último momento y aparcas en doble fila frente a la puerta de un colegio, puedes ser multado con hasta 200 euros.

La Ley de Tráfico es clara a este respecto, aparcar en doble fila no está permitido y conlleva una sanción de hasta 200 euros. Ahora bien, podemos no ser sancionados si no abandonamos el vehículo y permanecemos parados menos de dos minutos si estacionamos en un lugar en el que no obstaculicemos gravemente la circulación. Pero no nos engañemos, con el movimiento de coches que se registra en los aledaños de los colegios en hora punta, un coche en doble fila va a perjudicar inevitablemente el flujo de circulación.

🏫🚸La doble fila a las puertas del cole 🚘🚘pone en riesgo la seguridad de los escolares y colapsa el tráfico en la zona.



ℹ️Si les llevas en coche, mete su mochila en el maletero, aparca correctamente y haz que salgan por el lado de la acera.#VueltaAlColeSegura #EducaVial pic.twitter.com/n4MMQdnwfw — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 9, 2021

La DGT recomienda aparcar el coche correctamente, llevar la mochila en el maletero y acceder a pie al centro escolar. Además es recomendable organizar con tiempo la mañana para no ir con prisas y evitar este tipo de situaciones Una vez que hemos aparcado el vehículo es muy importante que los niños bajen por el lado de la acera para evitar percances con otros coches.