El rey Felipe VI ha encargado a Alberto Núñez Feijóo, candidato popular a la presidencia, a que intente ser investido presidente del Gobierno, a pesar de que no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso. Esta decisión se produce después de la ronda de contactos en la que el candidato socialista, Pedro Sánchez, también se había presentado.

El encargo del rey a Feijóo se debe a que el candidato popular puede asegurar más apoyos que su rival. Mientras que el Partido Popular cuenta con 172 votos a favor, tras el apoyo de Vox, el Partido Socialista solo puede confirmar 152, ya que partidos como Junts, el BNG, Bildu y ERC no se han presentado a la cita con el rey.

Sin embargo, los votos a favor de Feijóo no son suficientes, ya que está a cuatro de la mayoría absoluta. El propio candidato popular admitía que la tarea de formar Gobierno no está garantizada. Si se mantienen 178 votos en contra de la investidura de Feijóo, el Partido Popular no lograría ser investido.

Pedro Sánchez ha declarado que una investidura no es «un trámite de exhibición», añadiendo que los «esfuerzos y contorsiones» del candidato popular para la investidura son «legítimos, pero baldíos».