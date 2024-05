El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha respaldado una sentencia previa que desestima la demanda del un empleado de hotel en Sevilla, quien buscaba que se le reconociera una incapacidad permanente después de ser atropellado por un autobús de Tussam mientras cruzaba un paso de peatones al salir de su trabajo.

La decisión, emitida el 17 de enero, rechaza un recurso de súplica presentado por el empleado contra la sentencia inicial del Juzgado de lo Social número uno, la cual desestimó su demanda contra la Seguridad Social, la Mutua Activa 2008 y la empresa Edificio Farnesio.

Según los detalles presentados en la sentencia inicial, el trabajador desempeñaba labores de mantenimiento en el Hotel Fernando III de Sevilla, incluyendo la revisión y reparación de instalaciones, cuando fue atropellado el 6 de noviembre de 2013. Como resultado del accidente, sufrió politraumatismos, traumatismo craneoencefálico moderado y otras lesiones.

Sus limitaciones no le impiden ejercer su profesión

A pesar de este incidente y de una crisis epiléptica posterior, el empleado estuvo en tratamiento y no presentó secuelas físicas significativas que impidieran su capacidad para trabajar en su profesión. La sentencia del TSJA respalda esta evaluación y concluye que las limitaciones del trabajador no le impiden ejercer su profesión de mantenimiento, ya que no requiere de esfuerzos continuos con alta carga de estrés o requerimientos de aprendizaje elevados.