José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE, ha dimitido este lunes de su cargo a través de un comunicado el que alega que «ya no se dan las circunstancias para sostener la viabilidad de mi proyecto».

EL directivo ha estado al frente del cargo 18 meses, en los que «me encargaron la misión de llevar adelante el proyecto de gestión que presente al concurso publico. Un proyecto que desafiaba una transformación profunda de la corporación. Y en el que quedaba meridianamente claro que no se trataba de una simple operación de maquillaje, ni de un simple lavado de cara».

En el comunicado, el presidente hace un repaso a lo que ha contribuido a lo largo de este periodo de tiempo a RTVE pero insiste en que «creo que ya no se dan las circunstancias para seguir avanzando. Porque he constatado que, dentro del máximo órgano de administración de RTVE (y pese a los esfuerzos ímprobos realizados por algunos de sus componentes) ya no se dan las condiciones mínimas para el consenso transversal, ni para la conformación de una mayoría plural, estable y coherente; y, en muchas ocasiones, ni tan solo el clima propicio al diálogo que necesitamos para culminar el proyecto».

La dimisión hacía varios días que se venía rumoreando, pues José Manuel Pérez Tornero accedió al cargo con el apoyo de PP y PSOE, pero habría perdido la confianza de los últimos y junto con Unidas Podemos, le acusaban de favorecer a los populares, lo que se tradujo en una perdida de apoyo mayoritario en el Consejo de Administración de RTVE.