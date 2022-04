El aún presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha anunciado este viernes que abandonará su escaño en el Congreso de los Diputados. Casado ha comparecido en el Congreso Extraordinario del partido que se está celebrando en Sevilla este fin de semana, por primera vez desde su fugaz aparición en el Congreso cuando anunciara que dejaría la presidencia del partido.

Casado ha mantenido que «no hemos hecho nada mal» en relación a los hechos que desataron esta dura crisis interna que ha acabado con su abandono forzoso de la presidencia. «Seré el primero en facilitar la nueva etapa a un buen político, buen gestor y buen amigo», señalaba dando paso a Alberto Núñez Feijóo, quien tomará las riendas del PP tras este congreso que se está celebrando en la capital hispalense.

👉🏽 @pablocasado_: "Mucha suerte, acierto y éxito en esta nueva andadura; es un orgullo ser vuestro compañero y ha sido un honor ser vuestro presidente. Gracias a todos por tanto y hasta siempre”.#LoHaremosBien pic.twitter.com/6mJzsOeJgj — Partido Popular (@populares) April 1, 2022

El todavía presidente ha señalado que «siempre he dicho la verdad, costara lo que costara, me enfrentara a quien me enfrentara», manifestando que ha pasado un mes «agridulce», con un sentimiento «de injusticia, superado pronto por el de una profunda gratitud».

Aún se desconoce el destino de Pablo Casado una vez deje su escaño, que por lo pronto actuará como un militante más del Partido Popular en esta nueva etapa.

Elías Bendodo, número 3 de este nuevo PP

El congreso nacional del Partido Popular que se está celebrando en Sevilla ya ha tenido la primera consecuencia sobre el Ejecutivo andaluz. Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, portavoz de la Junta y mano derecha de Juanma Moreno, ha sido el elegido por Alberto Núñez Feijóo para ocupar el puesto de coordinador general del partido.

El político natural de Málaga combinará sus funciones en el gobierno de la comunidad andaluza con la gestión de los populares en esta nueva andanza con el gallego Feijóo al mando, tras la dimisión de Pablo Casado. El puesto, que hasta ahora no existía, pretende ser un nexo de unión entre las vicesecretarías y mejorar la gestión orgánica de la formación política.