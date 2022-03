El doctor Javier Cortés, director del International Breast Cancer Center (IBCC), ha demostrado con un nuevo estudio la efectividad del fármaco trastuzumab deuxtecan para detener el avance del cáncer de mama HER-2, que es uno de los más agresivos y que representa casi el 20% de los casos totales.

Los efectos de este fármaco han mostrado unos resultados asombrosos. El estudio, en el que participaron 524 personas, mostró que el 75,8% de las pacientes que recibieron este nuevo fármaco se mantienen sin que el cáncer de mama empeore después de un año, frente al 34,1% en el caso del grupo al que se le administró el tratamiento estándar. Además, en un 16% de los casos el tumor ha llegado a desaparecer tras la administración del medicamento.

El trastuzumab deruxtecan, un fármaco que actúa a modo de «caballo de Troya» al burlar las células tumorales para entrar en ellas y destruirlas, ha pasado a considerarse terapia estándar de segunda línea en cáncer de mama metastásico HER2-positivo, tras los buenos resultados obtenidos en el ensayo clínico. Ha sido la revista The New England Journal of Medicine la que ha avalado los resultados de este estudio.

El fármaco se administra por vía intravenosa y viaja a través de la sangre hasta las células tumorales, donde el anticuerpo reconoce la puerta de entrada de estas células malignas, entra sin ser detectado y libera la quimioterapia que transporta para destruirlas, sin dañar tanto otras células sanas.