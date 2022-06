La campaña electoral en Andalucía ya ha comenzado. Desde las 00:00 de este 3 de junio los candidatos pueden pedir el voto a los andaluces de cara a las elecciones del 19 de junio. Aunque de facto, la campaña electoral en Andalucía comenzó desde que el presidente disolvió el parlamente y convocó estos comicios para el 19 de junio.

El candidato del PP, Juanma Moreno, ha comenzado la campaña electoral en Málaga asegurando que «siempre he hecho lo que he creído que es mejor para todos los andaluces. Y lo seguiremos haciendo juntos. Os animo a que me ayudéis a construir la mayoría suficiente que necesitamos». Todo ello, después de que la última encuesta del CIS lo sitúe lejos de la mayoría absoluta. También ha apelado al miedo. «Si vuelven, van a destruir las reformas con las que Andalucía Avanza. Os pido que estéis a mi lado para hacer realidad una mayoría de progreso, bienestar e ilusión», ha dicho.

Por su parte, el candidato del PSOE, Juan Espadas, ha comenzado la campaña electoral en Jaén. El socialista ha asegurado que «vamos a por otro 28F, con las urnas llenas de votos socialistas, de corazón socialista, comprometido con la Democracia, con los Derechos Humanos, con la Constitución y nuestra Autonomía». En este sentido, ha apuntado que «la ayuda a domicilio, un pilar fundamental de la Dependencia, comienza a tambalearse por la situación de sus trabajadoras. Somos el partido que las ha escuchado y vamos a apostar por redefinir su situación».

Inma Nieto, la candidata de Por Andalucía, ha dado el pistoletazo de salida en su localidad natal, Algeciras. La líder de la coalición de izquierdas ha manifestado que «no hay que resignarse a cuatro años más de políticas que nos hacen daño».

Asimismo, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha comenzado su campaña más difícil intentando hacer balance positivo de su paso por el gobierno. «Mientras que algunos están repartiéndose cargos, nosotros nos hemos dedicado a trabajar y a cambiar esta tierra».

Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, ha lanzado su carrera a San Telmo en Jerez. «nuestra campaña va de lo que va la vida de las trabajadoras y trabajadores de Andalucía. Porque nos jugamos el futuro, vamos a defenderlo con uñas y dientes», ha señalado la formación.

La otra formación andalucista en liza, Andaluces Levantaos, ha escogido la estación de Metro Blas Infante de Sevilla para iniciar el camino electoral hasta el 19J con Modesto González como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.