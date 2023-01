El año nuevo ha traído una masa de aire frío, acompañado en las últimas horas de lluvia, a la capital hispalense. Si bien la probabilidad de lluvia estuvo presente el primer día del año, no fue hasta pasada la medianoche cuando pudieron verse los primeros chaparrones. La Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso amarillo por lluvias en Sevilla y permanece activo aún este lunes 2 de enero de 2023.

El frío, por su parte, no da tregua, y la AEMET pronostica una bajada gradual durante esta semana. Para este lunes, las mínimas serán de once grados y las máximas de 18, con una probabilidad de precipitación del 45%. El resto de la semana no se espera que llueva, pero sí que sigan bajando las temperaturas. Así, este martes, las mínimas serán de ocho grados centígrados, y las máximas también de 18. Sin embargo, el miércoles y el jueves, Sevilla tendrá sus cielos completamente despejados, y su temperatura máxima alcanzará los 19 grados.

La semana no variará mucho en cuanto a temperatura, si bien el fin de semana se espera otra bajada de mínimas, esta vez hasta los seis grados, y también una bajada de las máximas, hasta los 17. Aunque no se esperan lluvias, habrá que esperar a que pasen los días y pueda verse cómo va cambiando el tiempo.