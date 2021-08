Los sevillanos Cayetano García y Pablo Martínez han conseguido el diploma olímpico en piragüismo, en la categoría C2 1000. Los sevillanos, que quedaron semifinalistas y segundos en se serie clasificatoria, disputaron este lunes la final. Con dos horas de diferencia entre una competición y otra, los jóvenes de 20 y 24 años, lo dieron todo en el agua, alcanzando el cuarto puesto.

👶 ¡LOS JÓVENES AL PODER!

🎓 Cayetano García (@Tanogby) y Pablo Martínez (@PabloMarEst) son DIPLOMA OLÍMPICO en sus primeros JJOO. #Tokyo2020



Rendidos a vuestro talento, actitud y competitividad. ¡Gracias! ❤️#ElCorazónDeEspaña pic.twitter.com/3RjxY44CH6 — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 3, 2021

Los sevillanos terminaron en la semifinal con un tiempo de 3:44.947 y se quedaron a 2.173 segundos de los primeros, los alemanes Brendel y Tim Hecker.

La final, por su parte, fue una pelea entre China, Alemania y Cuba que acabó con los caribeños adjudicándose el oro (3.24.995 y récord olímpico); los chinos, la plata (3.25.198); y el bronce, para los alemanes (3.25.616).

Los españoles hicieron un tiempo de 3.41.572, pero no fue suficiente para lograr estar entre los tres primeros. No obstante, en Tokio, Cayetano y Pablo han cumplido su objetivo sobrepasando expectativas tras conseguir el diploma olímpico. Además, en el fin de semana competirán en el C1 1000, por lo que la aventura aún no ha terminado para ellos.

