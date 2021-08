La gallega Teresa Portela, ha conseguido la ansiada plata olímpica en piragüismo, en los que son sus sextos Juegos Olímpicos. Gracias a su registro de 38.883 en K1 200, Portela ha conseguido el meritorio segundo puesto. A pesar del sufrimiento de la fase previa, la española pasó por una milésima el corte frente a los 38.859 de la sueca Linnea Stensils.

39 años cosechando éxitos

La gallega, a sus 39 años, cuenta con un palmarés de 15 medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo y 17 en el Europeo. En estos juegos olímpicos, Teresa Portela ha mostrado la mejor versión de sí misma y se ha alzado con la plata. «Pensé que no me habían dado medalla porque no aparecía en la tele, pero luego cuando me vi segunda… me dejé el alma por pura felicidad», indicaba la gallega tras un fallo en la televisión.

«Lo último que pensé cuando estaba en la salida fue lo que me dijo mi hija antes de salir hacia aquí ‘mami, espero que ganes’. Y he ganado. Siento que he luchado y persistido. No me rendí nunca a pesar de mi carrera deportiva donde he tenido resultados buenos y malos. Siempre he intentado reponerme de todos los golpes. Estar aquí con la plata en mis sextos Juegos es algo increíble», contaba a los medios tras su victoria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...