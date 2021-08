La atleta de Dos Hermanas Carolina Robles competirá por la medalla en la final de los 3000 obstáculos en Tokio 2020. Tras su caída en la eliminatoria la organización decide recalificar a la atleta al no poder avanzar dentro de su propio grupo.

La sevillana llegaba a los Juegos Olímpicos después de perseguir una mínima campeonato tras campeonato. Su esfuerzo y constancia se tradujeron en una plaza por World Ranking, que le iba a permitir convertirse en olímpica en Tokyo. Antes de salir, Carolina Robles sabía que debía hacer marca personal para poder conseguir una plaza en la final olímpica de 3.000m obstáculos.

ATLETISMO 🏃 | ¡Noticia! ¡Noticia!



🆕🆕 @karitocaroca ESTARÁ en la FINAL OLÍMPICA del 3.000 obstáculos.

❤️ Tras su caída en la eliminatoria la organización decide recalificar a la atleta al no poder avanzar dentro de su propio grupo.

¡VAMOS! 🚀🚀#Tokyo2020#ElCorazónDeEspaña pic.twitter.com/UZqWGCWryr — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 1, 2021

El corte en las dos carreras previas se situó en 9:31.25 y ella llegaba con una marca personal de 9:34.30. Sin embargo, cerca de la mitad de la carrera, Carolina se fue al suelo tras tropezar con una rival al pasar un obstáculo. Al caer, delante de ella, a sus pies, en el suelo estaba la canadiense Alycia Butterworth. Carolina no pudo esquivarla y se fue al suelo, croqueta incluida. Se levantó al instante, siguió luchando, pero no pudo reengancharse.

Carolina Robles terminó decimotercera, en 9:45.37, dolorida en la cadera y la espalda, pero peleando hasta el final, como reconoció en TVE: «Estoy bien, son circunstancias de carrera. Estaba en una posición que me veía muy bien, pero no he dudado en levantarme, porque yo quería ser olímpica y llegar a la meta. He intentado cambiar de ritmo, pero ya no he podido. Hay que aceptar la vida como viene y lo seguiremos intentando».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...