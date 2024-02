Las entradas de AC/DC han salido a la venta hace unos minutos y ya hay colas de más de 120000 de personas en la plataforma Ticketmaster para disfrutar de la única cita en España del grupo australiano. La actuación tendrá lugar en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, un recinto con capacidad para albergar aproximadamente a 60000 personas, el próximo 29 de mayo.

En las redes sociales, los usuarios ya expresan su impaciencia por las largas colas. Algunos se quejan de que llevan tiempo esperando para encontrarse con que están en una posición muy retrasada. Un usuario asegura estar 15 minutos «antes en la sala de espera» y que aún tiene a «más de 55.000 personas por delante», lo que tacha de «vergüenza».

Que entrando 15 minutos antes en la sala de espera, aun tengas más de 55.000 personas por delante es de vergüenza… Me da que concierto de #ACDC en Sevilla nos lo perdemos… pic.twitter.com/osrFZBz5T6 — Jose R. Fernández (@xpocus) February 16, 2024

Cuando te decides a gastarte un pastizal para ir a ver a AC⚡DC a Sevilla y te encuentras esta cola…¡Flipa!😲😲😲 pic.twitter.com/f9SNvRJmQ1 — Susana Gómez B. (@Sue_Ballesteros) February 16, 2024

El precio de las entradas oscila entre los 105 euros y los 150, con una media de 20 euros de gasto de gestión. El interés que suscita este grupo ha hecho que muchos usuarios se organicen para hacerse con un boleto. Muchos seguidores han creado grupos expresamente para hacerse con un hueco en el estadio de la Cartuja.

Con su gira Power Up, los australianos pasarán por 21 ciudades de Europa, entre las que se encuentra la capital hispalense. AC/DC celebra sus 50 años de dominio en el mundo del rock and roll con una emocionante vuelta a los escenarios. La formación, encabezada por Angus Young en la guitarra principal, Brian Johnson en la voz, Stevie Young en la guitarra rítmica, Matt Laug en la batería y un nuevo bajista aún por confirmar en sustitución del histórico Cliff Williams, se embarcará en el Estadio de la Cartuja, donde ya dejaron huella en 2010.

Diez países europeos

Desde Alemania hasta Irlanda, recorrerán diez países en tan solo unos meses. La tan esperada gira europea Power Up dará comienzo el 17 de mayo en el Veltins Arena de Gelsenkirchen, Alemania, y culminará el 17 de agosto en Dublín, Irlanda. Durante tres meses, llevarán su espectáculo a escenarios emblemáticos como el de Wembley en Londres, el Estadio Olímpico de Múnich o el Ernst Happel Stadium de Viena. Destacando entre estas fechas, el concierto en Sevilla será el cuarto de los 21 programados.

La trayectoria de la banda comenzó el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sydney, Australia. Desde entonces, se han convertido en una de las bandas de rock más influyentes de la historia, vendiendo más de 200 millones de álbumes en todo el mundo. Con su icónico álbum Back In Black (1980), han logrado posicionarse como el disco más vendido de cualquier banda y el tercero más vendido en la historia, solo superado por Thriller de Michael Jackson y Dark Side of the Moon de Pink Floyd.