El actor, director y dramaturgo sevillano Selu Nieto, conocido también por formar parte durante más de diez años de la serie de televisión ‘El Secreto de Puente Viejo’, regresa a Andalucía con su obra ‘Soledad (vida y obra de mi abuela)’, que presentará en la capital hispalense en el marco del Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt). Será los próximos días 7 y 8 de octubre (a las 20:30 y 19:00 horas, respectivamente) en el Teatro TNT.



Se trata de la última producción teatral de su compañía Teatro A la Plancha, que ha contado con la colaboración y el apoyo de Jesús Torres (El Aedo Teatro), una compañía con la que ha conseguido galardones como el Premio Lorca Mejor Autor del Teatro Andaluz, el Premio Mejor Actor, Escenarios de Sevilla o la candidatura a los Premios Max.

La obra

Se trata de un monólogo en el que Selu Nieto, en clave de tragicomedia y a través de un relato íntimo, encarna a su fallecida abuela. Nieto hace las veces de ella y de él mismo en este solo unipersonal en el que homenajea no sólo a su familiar, sino a todas esas abuelas a las que tanto les debemos.

Durante algo más de una hora, y desde la emoción y la alegría, en un mismo cuerpo se reúnen abuela y nieto después de mucho tiempo sin encontrarse. «La idea de la obra surge a partir de mis recuerdos sobre la última etapa de mi abuela, en la que ella estaba enferma con depresión y alucinaciones por su medicación y por la muerte de un familiar. Yo no pude estar con ella todo el tiempo que quise por cuestiones de trabajo. Se me ocurrió que este espectáculo podía ser un buen homenaje y una excusa perfecta para poder reencontrarme con ella», explica el propio Nieto.

Sus orígenes

Para Selu Nieto, «ya es un éxito como actor poder dedicarse a lo que a uno le gusta, a su vocación». La procedencia de Selu, «recuerdos, cultura, nuestra forma de ser, en definitiva, nuestra mochila, no solo no ha sido ningún impedimento para desarrollar mi carrera, diría que casi me ha ayudado en todo. Siempre con mente abierta. Yo siempre he tenido la vocación muy clara, según mi madre, y he luchado por ello». Además, siendo su padre músico (José Luis Nieto ‘Selu’ saxofonista de grupos como Reincidentes y Extremoduro), el gusto por las artes siempre ha estado muy presente desde su infancia.



En lo que respecta al acento, Selu se siente muy orgulloso de sus raíces y ha explicado a Sevilla Actualidad que «jamás ha sentido rechazo por ello». Eso sí, insiste en que la modalidad lingüística que practica depende de cada papel que recibe. Un ejemplo de ello es el que desarrolló en el ‘Secreto de Puente Viejo’ donde debía responder a una persona del Norte de España. «En definitiva, adaptación, como sucede en todas las series, películas u obras de teatro». Un teatro que relaciona con el color negro, a la vez que suscita en él las emociones de fragilidad, alegría, ilusión o el concepto de honestidad.

Reconexión off line

En plena etapa de la fugacidad del mundo «el teatro aporta realidad única, compartida e irrepetible». Selu considera que habitamos un momento histórico en el que «la verdad parece encontrarse solo en redes sociales, virtualizamos casi todo, pero a la vez lo olvidamos inmediatamente».



«El teatro nos ofrece un contacto real, apego hacia las experiencias en nuestro entorno. De los pocos actos en comunidad que quedan. Es el aquí y ahora compartido entre escenario y público que no va a ocurrir igual de nuevo».

Consejos para futuros actores

Por su experiencia y trayectoria, «aunque parezca contradictorio», a los futuros profesionales de la escena Nieto les insta a que «disfruten mucho, muchísimo del mundo. Que no se pierdan la vida, ni les entren las prisas o el ansia porque esto es una noria y que no te elijan en un casting no es el fin del mundo». En este sentido, recalca que «esto es cíclico y, si alguna vez se acabó, no pasará nada».

Selu cita a Alan Rickman para recordar que un actor debe leer, experimentar, aprender música, danza, «de nuevo, vivir y vivir porque cuanto mayor sea nuestro bagaje vital, más recursos actorales acumularemos en nuestra mochila de emociones para sacarlos en escena».