Tras el éxito de público y de organización de sus primeras ediciones en el Parque Magallanes junto a Torre Sevilla, donde se congregaron miles de personas, Electrolunch XXL ofrece una jornada más de ocio y cultura el próximo 23 de septiembre, con una programación donde se unen música electrónica, talleres, actividades y gastronomía al aire libre en un inmejorable entorno.

La programación de esta nueva edición de Electrolunch XXL viene liderada por el productor norteamericano afincado en Berlín Curses, el joven artista palestino Sarv y el valenciano Goalmaker, representante del colectivo The Basement, a los que acompañarán los artistas locales Chocoteke y Acapulco Beach con Electro, Italo, Disco y House para bailar desde el minuto uno.

Programación musical del nuevo Electrolunch con artistas internacionales

Curses es el alias con el que se le conoce al neoyorquino afincado en Berlín Luca Venezia. Se trata de un artista que destaca por su particular fusión entre música electrónica y sus raíces rockeras, plasmadas tanto en sus numerosas referencias publicadas desde hace más de una década como en sus excitantes DJ Sets.

Fundador del sello OMBRA International, y cofundador de Safer At Night, Curses también ha diseminado sus producciones en otros sellos como Nein Records, Throne Of Blood, Let’s Play House, Attaché, Rotten City y más recientemente en sellos como Snap Crackle & Pop o Bordello A Parigi.

Sarv es un artista visual y productor musical palestino, invitado habitual de las fiestas Arabs Do It Better y fundador de Deviousco, un colectivo que se centra en las influencias orientales de la música electrónica y que tiene residencia en el club Kabareet de la ciudad de Haifa.

Combina una gran variedad de sonidos creando un paisaje sonoro propio. Su repertorio abarca desde el electro, dark disco al trance italiano y más, con lanzamientos recientes en el sello pionero del Reino Unido, Nein Records.

Álvaro, más conocido como Goalmaker (o Electrronicall), empezó pinchando en Valencia en pequeños eventos allá por 2009. Desde entonces ha recorrido prácticamente todos los clubs de la ciudad.

Habitual residente en muchos de ellos, es uno de los pilares fundamentales de la escena electrónica local: electrónica de vanguardia, house, techno, disco y unas selecciones súper punteras han hecho forjar su estilo y su carácter como DJ. Especialista en sorprender con joyas inéditas, es una garantía de baile sin importar la hora del día.

La programación musical se complementa con un segundo escenario más underground en formato Boiler a pie de pista programado por el colectivo Los Dominguito, habituales de las noches de club de la sevillana Sala X, y que dará cabida a artistas emergentes andaluces y nuevas tendencias musicales urbanas y clubbing con las sesiones y directos de Novia Pagana Live, Onthebass, Sonhoras DJ Set, Mondongo Boy, Clare Durant, Stay Puft y Natural Language.

Eventos familiares

11:00 – 15:00: Castillo hinchable.

11:00 – 15:00: Zona de juegos gigante.

11:00 – 12:00: Yoga.

12:00 – 14:00: Functional trainer 7FIT.

12:00 – 17:00: Taller de reciclaje Planeta Tapón.

12:00 – 13:00: Taller Educomúsica.

12:00 – 14:00: Talleres del Museo de las Ilusiones.

12:00 – 14:00: Taller de artesanía con barro.

13:00 – 14:00: Taller de Street Dance.

13:00 – 15:00: Taller Ableton (Espacio The Gallery).

14:00 – 17:00: Taller de composición musical.

13:00 – 17:00: Pintacaras (no es una actividad gratuita).

14:00 – 15:00: Exhibición y taller de skate.

En horario es de 11:00 a 23:00 horas, con acceso para todos los públicos y entrada gratuita hasta las 17:00 horas o hasta completar aforo. Se trata de una edición especial con 12 horas ininterrumpidas de música electrónica, talleres, arte y gastronomía, divididos en cuatro zonas.