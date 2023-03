La iniciativa Cultura en Parques impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla vuelve este domingo a cuatro parques de la capital. Enmarcada en Practica Cultura, un programa de cultura en la calle impulsado por el Ayuntamiento.

El Parque del Turruñuelo, en el distrito Triana; el Parque de Miraflores, en el distrito Norte; el Parque del Tamarguillo, en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, y el Parque Amate, en el distrito Cerro-Amate acogen este domingo la tercera cita de Cultura en Parques. Esta propuesta está llevando durante 12 domingos hasta junio; títeres, narración oral, jazz, música clásica y magia a los distintos parques.

Cuenta con más de 60 actividades y se extiende por distintos barrios de la ciudad desde hace dos semanas y durante toda la primavera. Esta amplia y variada agenda llega también a los parques y espacios verdes de Sevilla. Que se suman así a la oferta que se desplegará en calles y plazas de los distintos distritos. Y con la que se continúa la estrategia del Gobierno municipal de llevar la cultura a todos los rincones de la ciudad.

En concreto, el Parque del Turruñuelo albergará, a partir de las 12.00 horas este domingo, un nuevo concierto de jazz de la mano de Assejazz con Lovis G. QT: «For Ella With Love». Ella Fitzgerald fue una artista completa, que manejó su voz como un instrumento. Y que ganó así, en un género dominado por hombres, el respeto de una generación de artistas de la talla de Louis Armstrong, Duke Ellington y Count Basie, entre tantos otros.

La cantante de jazz Lovis G. (Alemania) ha seleccionado las canciones más significativas y emblemáticas, como How High The Moon, Airmail Special y Stardust entre otras. Las cuales muestran la magia y el virtuosismo de Ella Fitzgerald. Y rinde, acompañada por excelentes músico como el pianista cordobés Ángel Andrés Muñoz, el contrabajista Joan Masana y el batería Nacho Megina , un homenaje extraordinario.

Por su parte, el Parque de Miraflores celebra a la misma hora el concierto de jazz de The Choco ́s Hot Seven. Que presentan un trabajo de arqueología musical, dando vida, al jazz más primigenio de comienzos del siglo XX. Esta música original de New Orleans, lleva más de un siglo sacando una sonrisa a cualquiera que la escucha, ya que fundamentalmente celebra la vida. La formación está compuesta por Daniel Abad (tuba), Mario Pousada (banjo), Álvaro Blas (tabla de lavar), Nacho Botonero (corneta), Israel Lino (trombón), Ernesto Naranjo (clarinete), Samuel Rigal (claqué).

Por su parte, los cuentacuentos llegarán a los parques del Tamarguillo y Amate también este domingo a partir de las 12.00 horas de la mano de Assejjaz. En el primero de ellos habrá actividades de narración oral con cuentos del mundo árabe y el Mediterráneo bajo el título Kān yā mākān (Érase una vez). Mientras que en el segundo se celebrará el espectáculo Palabra de Griot sobre cuentos y músicas de África.

Cuentacuentos en El Parque Miraflores

Este programa se desarrolla desde la pasada semana durante 12 domingos en cuatro parques de la ciudad (Miraflores, Tamarguillo, Turruñuelo y Amate-La Negrilla). Donde se celebrarán un total de 48 actuaciones. Se trata así de una programación regular de actividades culturales en zonas verdes que incluyen títeres, narración oral, jazz, música clásica y magia. En el que participan la Asociación de Magia de Sevilla, el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, la Asociación Sevillana de Jazz (AsseJazz) y la compañía de narración oral Piratas de Alejandría. Con el objetivo contar con una programación extensa y variada que se vaya alargando durante todo el primer semestre del año. Pensando principalmente en alternativas de ocio para las familias y para los niños y niñas de Sevilla.

En concreto, las fechas seleccionadas para el desarrollo de Cultura en Parques son los cuatro domingos del mes de marzo (días 5, 12, 19 y 26), el domingo 16 de abril, los cuatro domingo de mayo (días 7, 14, 21 y 28) y los domingos 4, 11 y 18 de junio. Todas las actividades tendrán lugar a partir de las 12.00 horas y tendrán una duración de una hora.

Dentro de Practica Cultura, el Ayuntamiento ha puesto en marcha, además del proyecto Cultura en Parques, iniciativas como Calle Cultura. La cual tendrá dos nuevas ediciones en Los Bermejales este domingo. Con la participación del Servicio de Juventud, y en la Avenida El Greco el 16 de abril. O el programa FeMÀS en las calles, que llega este fin de semana a la Avenida de la Cruz Roja (Macarena) el 18 de marzo; y al Parque Blanco White (Nervión) el día 19.