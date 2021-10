El Festival de Sevilla, que se celebra del 5 al 13 de noviembre, ultima los detalles de su decimoctava edición en la que se dan cita los creadores más laureados de la cinematografía europea contemporánea así como una selección del cine de autor de nuestro país. Con unas cifras que confirman la solidez y proyección de este certamen –225 películas, 90 premiéres españolas, seis secciones competitivas, más de 500 invitados y una treintena de actividades-, el Festival de Sevilla es una de las grandes citas culturales de nuestro país y referencia para los profesionales de la industria europea.

Fiel a su vocación de acercar al público el cine independiente y de autor, el Festival sirve de puerta de entrada a España de la creación cinematográfica europea reciente con nombres sobresalientes como Michelangelo Frammartino Mia Hansen-Løve, Nadav Lapid, Andrea Arnold, Miguel Gomes o el tailandés Apichatpong Weerasethakul, presente en el Festival con su última coproducción europea.

En este sentido, hoy se ha anunciado que la última película de Nanni Moretti, Tres pisos, se incorpora a la Sección Oficial a competición; un título con el que el autor italiano ofrece una emotiva visión sobre las relaciones familiares y vecinales, y sobre los miedos, las alegrías y la confusión de la vida adulta. Asimismo, se ha anunciado que París, distrito 13, de Jacques Audiard, inaugurará la 18ª edición del Festival de Sevilla.

En esta misma línea, el certamen sevillano es a día de hoy la gran ventana al cine español de autor con un conjunto de cineastas que representan la diversidad y vitalismo de la creación cinematográfica de nuestro país.

Daniel Brühl

Entre ellos, destaca el nombre del actor hispanoalemán Daniel Brühl (Barcelona, 1978), que presentará en el marco del festival su ópera prima como director, La puerta de al lado, y será distinguido con el Premio Ciudad de Sevilla de este año, que se entregará el día 12 de noviembre.

Brühl, que se dio a conocer al gran público por su papel protagonista en Good Bye, Lenin!, atesora una sólida trayectoria que lo convierte en uno de los actores más reconocidos de su generación con una carrera diversa que ha combinado desde hace dos décadas las producciones europeas, de Hollywood y las películas independientes.

En su debut detrás de la cámara con este título que inauguró la Berlinale, el intérprete juega con su propia biografía para presentar una película ambientada en el Berlín actual, en la que profundiza, desde la farsa, en temas como la gentrificación de las grandes capitales, la memoria histórica (en su caso la reunificación alemana) o las servidumbres del éxito como nombre destacado de la industria del cine.

En este acto, se ha anunciado también que la actriz Emmanuelle Béart, galardonada con el Premio Ciudad de Sevilla 2020, recibirá el merecido tributo del público sevillano durante la gala inaugural del próximo día 5, ya que en la edición del año pasado, debido a las restricciones derivadas de la pandemia en toda Europa, no pudo viajar hasta la capital hispalense.

El Premio Ciudad de Sevilla reconoce en el caso de la actriz francesa una trayectoria que ha combinado incursiones en Hollywood, de la mano de cineastas como Brian de Palma, con trabajos para artesanos del cine europeo de las últimas décadas como Claude Berri (La venganza de Manon, 1986), Jacques Rivette (La bella mentirosa, 1991) o André Téchine (que contó con ella en tres ocasiones: En la boca, no, Fugitivos y Los testigos).

Un crisol de miradas desde el cine independiente español

El Festival de Sevilla ha consolidado su papel en España como escaparate para el cine de autor más enérgico, audaz e inquieto representado por un nutrido grupo de cineastas que presentarán sus trabajos en esta decimoctava edición.

En la Sección Oficial figuran los trabajos de Chema García Ibarra (Espíritu sagrado), Santi Amodeo (Las gentiles) y Liliana Torres (¿Qué hicimos mal?), así como la coproducción libanesa de Mounia Akl Costa Brava, Líbano, títulos que compiten por el Giraldillo de Oro. Asimismo, competirá en Las Nuevas Olas David Pantaleón con Rendir los machos y en Las Nuevas Olas No Ficción los cineastas Maja Borg (Passion), Miguel Ángel Blanca (Magaluf Ghost Town), Silvia Rey Canudo (Wan Xia), Marc Sempere-Moya y Leire Apellániz (Canto cósmico. Niño de Elche) y Eliane Raheb (La guerra de Miguel). También competirán Alvaro F. Pulpeiro con Un cielo tan turbio en Revoluciones Permanentes y José Luis Estañ con A diente de perro en Historias Extraordinarias.

El Festival de Sevilla, además, servirá de ventana para títulos fuera de competición de cineastas españoles. Se reúne aquí veteranía, respaldo del público o nuevas voces y personalísimos estilos en el contexto de la creación contemporánea. Así en Sección Oficial Fuera de Competición Violeta Salama presentará Alegría y Rodrigo Cortés, El amor en su lugar.

Todos estos realizadores optarán a la primera edición del Premio AC/E a la Mejor Dirección de Película Española, una nueva categoría que se incorpora al palmarés del Festival de Sevilla de la mano de Acción Cultural Española. En su afán de impulsar y promocionar la cultura de España, dentro y fuera de sus fronteras, Acción Cultural Española crea junto al certamen hispalense este galardón que nace con el objetivo de fomentar la creación y visibilidad del talento nacional con una dotación económica de 10.000 euros para el director o directora de la película ganadora.

Por otro lado, dos voces andaluzas de peso en la industria española, con una innegable mirada personal en cada uno de sus proyectos y habituales en el Festival de Sevilla, como son Manuel Martín Cuenca y Benito Zambrano, presentarán en sesiones especiales sus últimas películas: La hija y Pan de limón con semillas de amapola, respectivamente.

Sevilla acoge MERCI, el Primer Mercado de cine independiente

Por otro lado, se ha anunciado la creación de MERCI Sevilla, la primera edición del Mercado de Cine Independiente del Festival de Sevilla, que se celebrará del 10 al 12 de noviembre. Esta iniciativa nace de la colaboración entre el Festival y ADICINE, la asociación de referencia para la distribución del cine independiente en España.

MERCI surge para dar respuesta a la necesidad de conformar un espacio de mercado, diálogo y reflexión entre distribuidores y exhibidores cinematográficos así como con programadores y responsables de contenidos de canales de televisión generalistas y temáticos.

En esta primera edición, MERCI Sevilla consistirá en la proyección en exclusiva de 25 películas, comercializadas por 12 distribuidoras independientes agrupadas en ADICINE, cuyo estreno en España está previsto entre diciembre de 2021 y el otoño de 2022. Se trata de un proyecto totalmente singular y novedoso dentro del contexto cinematográfico español, que ha conseguido despertar el interés del sector y que contará con la participación de unos 50 exhibidores de toda la geografía española y una docena de responsables de contenidos para la pequeña pantalla.

Asimismo, entre otros ejes, el MERCI contará con encuentros con expertos internacionales que presentarán estudios de caso y modelos de negocio para la exhibición de cine independiente y de autor de éxito en el mercado alemán y francés, así como la destacada presencia de CICAE y EUROPA CINEMAS, las entidades europeas que reúnen a las salas de cine especializadas en la programación de películas independientes y europeas.

‘Hacia otra Historia del cine europeo’, las obras silenciadas

Otra de las novedades que se han desvelado esta mañana en el marco de la presentación de la Filmoteca Española es el nacimiento de la sección Hacia otra historia del cine europeo, un espacio para la reflexión cinematográfica en el que se programarán ocho títulos que se mostrarán por primera vez en España en sus copias recientemente restauradas gracias a la labor de instituciones europeas consagradas al cuidado del archivo fílmico como Arte France, Norwegian Film Institute o la Greek Film Center, entre otras.

De hecho, este nuevo espacio en el Festival de Sevilla permite ahondar acerca del papel que pueden jugar los certámenes cinematográficos en la reflexión conjunta de la historia del cine, la conservación y divulgación del archivo fílmico y la reevaluación del canon dominante desde nuestra perspectiva actual.

Hoy contemplamos estas películas como obras adelantadas a su tiempo que no recibieron en su momento el reconocimiento que merecían y que suponen una vuelta de tuerca a los postulados estéticos que marcaron la Historia del cine con temáticas arriesgadas para la época como la revisión de la memoria, el feminismo, la conciencia de clase, la libertad de pensamiento o los nuevos cines que agitaron el panorama audiovisual en los años 60.

Uno de los platos fuertes de este ciclo será la programación de Centinela, alerta, título firmado por Luis Buñuel junto a Jean Gremillon fechado en 1937 en una copia recientemente restaurada por el Centro Buñuel Calanda, con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y con materiales filmográficos procedentes de la Filmoteca Española y la Filmoteca de Zaragoza.

A esta rareza del maestro de Calanda, se suma una selección de títulos, cuatro de ellos firmados por creadoras silenciadas en su momento, que permiten recorrer parte del mapa cinematográfico europeo del último cuarto del siglo XX.

La sección

Integran esta selección We have many names, de la sueca Mai Zetterling, que plasma la particular visión de la identidad femenina en el Año Internacional de la Mujer de la Unesco en 1975 y el documental Muhamad Ali The Greatest, dirigido por William Klein en 1974, que se reestrena en Sevilla en una copia restaurada por Arte France en el que el director se adentra en el entorno de Ali en las semanas más críticas de su carrera.

La sección Hacia otra historia del cine europeo se completa con los títulos The Tied Up Balloon de la búlgara Binka Zhelyazkova; Edvokia del griego Alexis Damianos; Wives de la noruega Anja Breien; Blind Spotde la alemana Claudia von Alemann y Destino (Al-Massir), una coproducción franco egipcia de Youssef Chahine.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...