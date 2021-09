Sevilla ha sido seleccionada como la sede europea del festival Billboard Latin Music Showcase 2021; festival que, por primera vez, cruza el Atlántico. Billboard Latin Music Showcase es considerado como uno de los principales eventos internacionales de la música latina y tendrá como cabeza de lista al artista latino Rauw Alejandro.

Se trata de un formato aún adaptado al entorno covid-19, con 6.500 asistentes sentados, casi una veintena de conciertos en 8 horas de festival y retransmitido en directo a todo el mundo. Su casi veintena de conciertos serán en una misma jornada –desde las 17:00 horas del viernes hasta las 01:00 horas del sábado–.

En principio iba a ser celebrado en dos días, pero finalmente se concentra en el viernes 1 de octubre. Los motivos de esta decisión se deben a razones logísticas y a la cancelación a última hora de la gira de Becki G, artista principal de la segunda jornada del evento.

Por su parte, la organización indica que aquellas personas que tengan entradas para el sábado 2 de octubre y deseen la devolución, pueden hacerlo en el punto de venta donde hayan sido adquiridas.

La organización aplaza estas actuaciones para el 2022, fecha que contará con mejores medidas sanitarias que permitan realizar eventos de estas características y de tal envergadura. Por su parte, el puertorriqueño Rauw Alejandro ofrecerá un concierto más reducido para dar cabida al resto de cantantes anunciados en el cartel.

Artistas, lugar y hora de Billboard Latin Music

En Billboard Latin Music Showcase 2021 actuarán Dvicio, Eix, Dalia Key, Adriana Torrón, Joi Ballista, Kaypi, Javielo, Nyno Vargas, Rasel y Moncho Chavea. Además, asistirán algunos de los influencers más reconocidos en nuestro país como Lucía Bellido, Andrea Palazón, Dani Marrero, Marina Rivers, Samara Cadenas, Aida Martorell, Laura Cambón y Christian López.

El evento tendrá lugar al aire libre, en las parcelas traseras de Fibes. “No obstante, el Ayuntamiento de Sevilla y la organizadora ya están trabajando para que este evento, de enorme repercusión internacional y que atrae fundamentalmente al público joven, pueda tener una continuidad en nuestra ciudad”, según el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de la ciudad.

Se estima que el evento llegará a 200 profesionales de medios de comunicación de todo el mundo y que podría tener 200 millones de impactos en redes sociales, con una repercusión mundial a través de su retransmisión en directo. La gala incluye, asimismo, una alfombra roja para artistas, lo que refuerza la repercusión mediática del evento.

Entradas del evento

Todos aquellos interesados en acudir al gran evento podrán adquirir sus entradas a través de internet. La página oficial donde sacar los tickets es: https://billboardlmsspain.seetickets.com/

Entrada para personas con movilidad reducida: Fibes tiene un espacio adaptado para todas aquellas personas que tengan movilidad reducida, por lo que podrán acceder a este evento. El precio de estas entradas es de 55 euros.

Entrada general : la entrada general tiene un precio que 60 euros.

: la entrada general tiene un precio que 60 euros. Entrada Front Stage : esta entrada tiene una mejor visión del escenario y se encuentra más cerca de los artistas que van a cantar y su precio es de 143 euros.

: esta entrada tiene una mejor visión del escenario y se encuentra más cerca de los artistas que van a cantar y su precio es de 143 euros. Entrada VIP: esta entrada tiene un conjunto de beneficios que las diferencia de las demás. Incluye una entrada prioritaria a la hora de acceder al recinto, zona lateral exclusiva, una barra exclusiva, aseos solo para los del área VIP y dos copas. Su precio es de 253 euros.

Una sevillana en los Billboard

De madre macarena y de padre, trianero. Por sus venas corre arte puro. Así es la polifacética cantante y compositora sevillana Dalia Key, una de las artistas invitadas para cantar en los Billboard Latin Music Showcase que se celebrará este viernes, 1 de octubre, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).

Tras pasar por la alfombra roja mañana viernes, 1 de octubre, Dalia Key actuará sobre las tablas de los Billboard LM en el mismo escenario que el artista Rauw Alejandro. La sevillana interpretará Que te den, un tema picante, compuesto por ella y producido por Ariel de Cuba. Aunque a Dalia Key le gustan mucho las baladas, el pop y el blues, Que te den es un tema actual con fusiones urbanas.

“Lo compuse durante un periodo de reflexión, en la pandemia. Creo que hoy ya no es como antes. De verdad, no debemos aguantar nada y tampoco a nadie que no nos sume, porque tanto hombres como mujeres somos personas independientes y autosuficientes”, indica la artista.

“Como artista es un honor asociar mi nombre a una de las marcas más importantes de la industria musical en el mundo, los Billboard y ampliar mi experiencia, saliendo de mi zona de confort como embajadora musical de mi hermosa Sevilla”, afirma la cantante.

Dalia Key. Fotografía del Facebook oficial de la artista.

Carrera profesional de Dalia Key

La sevillana, a la que le apasiona el teatro musical y es una comprometida con el Medio Ambiente, lleva cantando desde pequeña. Tras estudiar en el Conservatorio de la Calle Jesús del Gran Poder de Sevilla, comenzó a trabajar en diferentes grupos. En su trayectoria musical, Dalia Key es también conocida como Salmah.

Y es que en 2010, fue la protagonista de un proyecto musical alternativo, de 360 grados, liderado por Universal Music. Al casting acudieron más de 200 artistas. Ella interpretaba al personaje principal: una intrépida heroína de estética agresiva y muy actual. El objetivo de aquel proyecto musical fue concienciar a la sociedad para cuidar la salud del planeta.

Luego, continuó su carrera como artista musical independiente con su propio sello discográfico y con el nombre artístico de Dalia Key. La sevillana cuenta con tres singles: La Cerveza, Fuera de Cobertura y Tócame aquí, producidos por Alean Imbert y con un mensaje muy actual.

Su última composición, letra y música, se titula Ganas, producido por Kavernicorlab, un tema rompedor que cuenta con más de un millón de visualizaciones en Youtube con una gran repercusión tanto en España como en México.

Dalia ha actuado en Latinoamérica y EEUU. Además, ha colaborado con varias cadenas de teatros musicales, su otra gran pasión, interpretando temas populares. En breve, Dalia Key comenzará una importante gira por Latinoamérica con paradas en Colombia, Miami y México.

