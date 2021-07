Icónica Sevilla Fest, el nuevo festival boutique de la capital de Andalucía, añade al cartel de su primera edición al grupo Onerepublic. La icónica banda estadounidense ofrecerá a sus millones de seguidores la experiencia única de verles actuar en la Plaza de España de Sevilla el próximo 29 de septiembre. Las entradas para este concierto se podrán adquirir a partir del viernes 9 de julio a las 12:00 horas, a través de la página web del Festival: www.iconicafest.com.

Con esta nueva incorporación, siguen desvelándose nombres de los prestigiosos artistas que actuarán el próximo otoño en la primera edición de este festival experiencial. A los ya anunciados de Josep Carreras, Sara Baras, Zucchero, Gipsy Kings, Mónica Naranjo, Raphael, Carla Bruni e India Martínez, se suma la participación de Onerepublic. Además, aún quedan por confirmar otros grandes nombres de la escena internacional que se anunciarán en los próximos días y que completarán el cartel de ICÓNICA 2021.

Onerepublic: Un icono internacional del Pop-Rock

La noche del 29 de septiembre, Onerepublic tomará el escenario del Icónica Fest que ofrece la plaza diseñada por el arquitecto sevillano Aníbal González. Numerosos seguidores de todo el mundo, que podrán disfrutar, en el corazón de Andalucía, de su inigualable música.

Onerepublic está liderada por el también productor musical Ryan Tedder. Destaca por diversos trabajos, como el tema Do it well, realizado para Jennifer López, además de sus sinergias con U2, Adele, Maroon 5 y Taylor Swift.

Historia del grupo

Con una historia que comenzó en Colorado Springs a inicios de los años 2000, Onerepublic obtuvo su primer gran éxito con Apologize. Con este tema, el emblemático grupo internacional se introdujo en las listas top radiofónicas. La imparable trayectoria musical les ha valido para alzarse con diversos premios musicales y nominaciones, como los American Music Awards, Billboard Music Awards, World Music Awards, y los Premios Grammy.

Los inicios del grupo tuvieron una estrecha relación con nuestro país, pues fue en España donde Zach Filkins perfeccionó sus dotes con la guitarra. Fue justo antes de marcharse hasta Los Ángeles, junto a Ryan Tedder, donde completaron la entonces nueva formación con Eddie Fisher, Drew Brown y Brent Kutzle. Allí, comenzaron a promocionar sus primeras canciones en MySpace, lo que les abrió las puertas al mundo de la música de la mano de la productora Timbaland.

Onerepublic, tiene previsto estrenar durante este año Human, su quinto álbum de estudio. De él ya han presentado algunas canciones como Didn’t I, Rescue Me, o Somebody to love. Se trata de temas que sonarán, por primera vez en Sevilla, junto a otros muchos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...