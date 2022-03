El Ayuntamiento de Tomares inaugura este jueves, 10 de marzo, a las 20:00 horas, la Exposición de Fotografías de Semana Santa, “Perspectivas”, realizada por el fotógrafo sevillano José Antonio Zamora, considerado uno de los grandes fotógrafos de nuestro tiempo del panorama artístico andaluz y español, ganador de innumerables premios y distinciones como el Premio National Geographic USA Travel o el Premio del Ministerio de Cultura. La muestra se podrá visitar hasta el 17 de abril, en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares, de lunes a viernes, de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas, y sábados, de 11 a 14 horas. Entrada libre.

El comisario de la Exposición, el prestigioso pintor sevillano Ricardo Suárez, destaca sobre el autor “su versatilidad frente al mundo que nos rodea, lo que le hace ser un escrutador directo de la realidad. Alejado de imposturas y poses pseudoestéticas capta la realidad más cotidiana tal cual es. La principal herramienta es su cerebro que se prolonga a través de sus ojos al objetivo y frente a este, la inmensidad del mundo”.

“La Semana Santa sevillana representa para José Antonio Zamora una fuente inagotable de expresión. Ésta está llena de matices y texturas, de momentos que, aunque nos parezcan todos los años lo mismo, son distintos, únicos e irrepetibles. La historia no es que se repita, la historia es siempre la misma, somos nosotros (los artistas) los que debemos con nuestro trabajo aportar algo nuevo a la sociedad y en el mejor de los casos permanecer en la historia con nuestro legado”, explica Ricardo Suárez, en el prólogo del catálogo de la muestra.

José Antonio Zamora

José Antonio Zamora Moya se inició en la fotografía en 1984. Tiene publicados varios libros: “Semana Santa en Sevilla”, con Javier Comas y Manuel Lovillo, de la Editorial Algaida (Grupo Anaya), “Momentos. Semana Santa de Sevilla” de la Editorial Algaida (Grupo Anaya), “Vivencias. La Romería del Rocío” de la Editorial Algaida (Grupo Anaya), “Pasiones. Semana Santa en Sevilla” de la Editorial Algaida (Grupo Anaya), “Miradas. Semana Santa en Sevilla”, con textos de Francisco Robles, de la Editorial Algaida (Grupo Anaya), “Sevilla. Monumental y Turística”, con textos de Carlos Colón. Editorial Everest, “De tapa en tapa por Sevilla”, con textos de José Antonio Garmendia, de la Editorial Everest, “Costa de la Luz” de la Editorial Everest.

Sus fotos han ilustrado también numerosos libros como “El Cossío” de la Editorial Espasa, “Historia Universal del Arte” de la Editorial Espasa, “Joselito, el rey de los toreros”, de la Editorial Espasa, “Volver a Sevilla” de la Editorial Anaya, “Sevilla Universal. Expo 92” de la Editorial Algaida y la Guía Oficial Expo 92.

Ha obtenido numerosos premios como el del Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Sevilla, Ayuntamiento de Gandía, Kodak, Nikon, Agfa. Premio de fotografía Ciudad de Málaga. Premio de fotografía periodística Jesús Martín Cartaya.

Autor del cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla de 1989, colabora con varias agencias y ha realizado fotografías para EA Sports, Sony, Scania, Renfe, Reebok, Cajasol, liga ACB de baloncesto, Selección Española de baloncesto, Gigantes del Basket. Don Balón, Futura, Marco Polo.

Ha publicado sus fotos en el National Geographic, así como en diarios y revistas nacionales e internacionales. Fotos suyas han sido seleccionadas por National Geographic USA como Photo of the Day. Premiado por National Geographic USA en el Travel Photographer of the Year 2019.