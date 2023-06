El médico alcalareño Rafael Ojeda es el nuevo presidente del Sindicato Médico Andaluz. Hasta el momento, había sido presidente del Sindicato Médico de Sevilla. Ojeda llega al cargo después de la dimisión del anterior presidente, Rafael Carrasco que alegó motivos personales como la causa de su dimisión y tras una asamblea de urgencia, Rafael Ojeda fue elegido para el cargo con el apoyo mayoritario del Sindicato.

Respecto a la dimisión de Carrasco, Ojeda asegura entenderla por «la tensión y el agotamiento del cargo». Estas tensiones tienen un motivo claro: el debate en torno a la Atención Primaria. «Hay un desacuerdo muy grande entre nuestra organización y el SAS, porque en el acuerdo con la Atención Primaria ha dejado fuera un elemento que para nosotros era muy importante, que era la equiparación retributiva de los médicos de Atención Primaria con los de hospital».

Según Ojeda, al terminar la carrera, se puede optar por medicina de Atención Primaria o medicina hospitalaria, pero la gran mayoría de personas elige la segunda. Además, «está habiendo una fuga de médicos de la medicina de Atención Primaria a la hospitalaria», señala. A su juicio, es necesario que se incentive a los profesionales permanecer en la Atención Primaria, ya que es el área donde se necesitan más médicos. Indica que es contraproducente que, en el lugar donde hacen falta más profesionales, se ofrezcan peores condiciones por más trabajo.

Respecto a una posible resolución de este conflicto, Ojeda no se muestra optimista. «Solución a corto plazo no hay», explica, añadiendo que «hay formas de paliar el problema». Propone que, como arreglo temporal, se deberían tomar medidas para hacer la Atención Primaria más atrayente a los médicos. Advierte que, si el problema no se resuelve, podría tener un efecto negativo sobre el sistema de salud dentro de «diez o quince años».

Aunque también se ha señalado la competencia con las condiciones que ofrecen los sistemas de salud de otras comunidades autónomos, Ojeda prefiere centrarse en reducir las desigualdades que existen dentro de Andalucía. «Hay un maltrato muy grosero a médicos de una determina especialidad», dice. Ojeda explica que «cuando tienes un médico que está ganando 10.000 euros menos al año que otro médico si hace una especialidad o hace otra, te vas a encontrar una transferencia de médicos de una a otra».

¿Por qué se mantiene esta situación? Para Ojeda, la falta de voluntad política es parte del problema. «Creo que la medicina de Atención Primaria nunca ha sido un ámbito en el que al político le haya interesado invertir recursos», dice. Defiende que la labor del médico de Atención Primaria es muy importante, pero quizás no tan «lucible». Las listas de espera, los trasplantes, los tratamientos novedosos… Estos campos son atractivos para la población y los medios y quizás por ello los políticos prefieren apoyar estos temas. Sin embargo «el 80 o 90 por ciento de los problemas de salud se resuelven en el ámbito de la Atención Primaria», defiende el nuevo presidente del Sindicato Médico Andaluz.