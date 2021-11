La campaña de vacunación del covid-19 ha sido todo un éxito en Andalucía. Pero, a pesar de ello, más de 450.000 andaluces aún no se han vacunado. El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha comentado tras la reunión del Consejo de Gobierno que la vacunación «no es una decisión personal».

«La vacunación no es una decisión personal porque no te afecta solo a ti», comentaba Bendodo que añadía además, la decisión de no vacunarse, «afecta a sus padres o a sus abuelos. Puede producirles un contagios y un fallecimiento».

Publicado originalmente en En Andaluz

Elías Bendodo ha señalado que la no vacunación «es un acto de egoísmo» y ha animado a los «casi 450.000 andaluces» que aún no lo han hecho a que lo hagan. Actualmente, 6.604.702 andaluces ha recibido, al menos, una dosis de la vacuna del covid-19. En cuanto a personas con dos dosis, esa cifra asciende a 6.789.666, mientras que los andaluces que ya han recibido la tercera dosis suman 465.928.

Otras vacunas

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del calendario vacunal para todas las edades, recomendado por la Consejería de Salud y Familias para su aplicación a partir del 2 de noviembre y que ofrece protección frente a 14 enfermedades. Con los avances producidos desde 2019, Andalucía cuenta con uno de los calendarios más completos para la infancia, adolescencia y adultos a nivel mundial.

El calendario 2021-2022 incluye las vacunas que protegen frente a tétanos, difteria, tosferina, poliomielitis, hepatitis B, enfermedad invasora por Haemophilus influenzae tipo b, neumococo, meningococo de los serogrupos B y ACWY, sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, virus del papiloma humano y gripe.

Entre las novedades principales de este año está la inclusión de la vacuna del meningococo B (comercializada en España con el nombre de Bexsero®) para todos los lactantes que hayan nacido a partir del 1 de octubre de 2021, que se administrará a los 2 meses y, posteriormente, a los 4 y 15 meses. Esta medida comenzará a aplicarse a partir del 1 de diciembre.

Esta vacuna previene la meningitis producida por la bacteria meningococo B, que afecta fundamentalmente a los niños por debajo de cinco años, con un 10-20% de mortalidad y un 30% de secuelas permanentes en los supervivientes. La vacuna actualmente disponible, Bexsero®, era comprada hasta ahora por el 56% de los padres de niños pequeños en Andalucía con un coste total de la pauta por niño de 318,45 euros. El coste aproximado para la Junta de Andalucía de la vacunación del meningococo B será de 11 millones al año.

En el calendario vacunal se incluye la vacunación frente al neumococo en personas de 60 a 70 años, en aquellas que tienen factores de riesgo de cualquier edad y en los que han pasado el Covid grave. Esto último solo lo contempla Holanda, y Andalucía ha sido la primera región del mundo en incorporar esta indicación.

De igual modo, Andalucía contará con las vacunas de gripe más completas, las tetravalentes, que abarcan todas las cepas. Continúa la recomendación de vacunación sistemática de las embarazadas y anualmente de mayores de 65 años, además de personas de riesgo de cualquier edad, profesionales sanitarios y otros esenciales, convivientes de personas de riesgo y de mayores de 65 años.

En cuanto al papilomavirus para las adolescentes de 12 a 18 años, se administrará la vacuna más completa, la nonavalente, que cubre más del 90% de los tipos del papilomavirus. Además, se incluye la vacunación meningocócica tetravalente ACWY en los adolescentes y también en la infancia, a los 12 meses.

Por otra parte, en el calendario se autoriza la administración el mismo día de la vacuna del Covid-19 y otras como la del neumococo o la gripe, también con TDpa en embarazadas.El calendario de Andalucía para la infancia, adolescencia y población adulta es de los más avanzados a nivel mundial, gracias a una gran inversión económica y al esfuerzo del Servicio Andaluz de Salud.

