Publicado originalmente en En Andaluz

El Gobierno andaluz se ha mostrado partidario de que el pasaporte covid sea obligatorio para acceder a estadios y conciertos, así como a otro tipo de eventos multitudinarios. Ha sido esta vez el portavoz del ejecutivo, Elías Bendodo, quien ha abierto la puerta a que se exija este documento si se quiere acceder a estos lugares, en una estrategia que se establezca «a nivel nacional».

La Justicia ya tumbó este verano el intento por parte de la Junta de Andalucía de exigir el pasaporte covid a la hora de acceder a interiores tanto en hostelería como en ocio nocturno. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronunció en contra, y el Gobierno andaluz terminó por desistir en su intento.

Bendodo ha adelantado además que «todos» tendremos que ponernos la tercera dosis de la vacuna del covid-19 para «aumentar la inmunidad». Actualmente, se ha estado administrando este tercer pinchazo a personas mayores de 75 años, junto con la vacuna de la gripe, así como a personas con patologías inmunodepresoras.

Andaluces sin vacunar

La campaña de vacunación del covid-19 ha sido todo un éxito en Andalucía. Pero, a pesar de ello, más de 450.000 andaluces aún no se han vacunado. El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha comentado tras la reunión del Consejo de Gobierno que la vacunación «no es una decisión personal».

«La vacunación no es una decisión personal porque no te afecta solo a ti», comentaba Bendodo que añadía además, la decisión de no vacunarse, «afecta a sus padres o a sus abuelos. Puede producirles un contagios y un fallecimiento».

Elías Bendodo ha señalado que la no vacunación «es un acto de egoísmo» y ha animado a los «casi 450.000 andaluces» que aún no lo han hecho a que lo hagan. Actualmente, 6.604.702 andaluces ha recibido, al menos, una dosis de la vacuna del covid-19. En cuanto a personas con dos dosis, esa cifra asciende a 6.789.666, mientras que los andaluces que ya han recibido la tercera dosis suman 465.928.

