La cantante onubense María Isabel, quien ganara el festival Eurovisión Junior en el año 2004 ha comunicado que deja la música por «problemas de ansiedad» a los 26 años. En un mensaje dirigido a sus fans en su cuenta de Instagram, la cantante comunicaba su decisión de apartarse de los escenarios y de «tomar un respiro».

La que triunfara con el single ‘Antes muerta que sencilla’ alude a la ansiedad. «Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo», señalaba en relación a la dureza que entraña el universo musical.

Su última aparición en prime time era en el programa ‘Tu cara me suena 8’, de Atresmedia, que tuvo que ser suspendido debido al primer confinamiento de marzo del pasado año 2020. Su último single ‘Mi Jarana’, lanzado este verano, será, por el momento, el último trabajo publicado de la artista onubense.

En este mensaje en su cuenta de Instagram, María Isabel también aprovechaba para agradecer a sus fans el apoyo recibido desde que se iniciara en la música, hace ya 17 años.

«Gracias…Gracias a todas las personas que no me han dejado sola en este camino desde hace 17 años aquí! Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando. Sois los mejores seguidores que he podido tener desde pequeña, siempre ne habéis llevado a lo más alto! Y eso es lo más increíble que le puede pasar a una persona que ha luchado siempre por sus sueños… el ser valorado y reconocido!

Pero es el momento de meditar, de pensar, de trabajar duro… y que Dios decida el camino!

Os amo mucho.»

