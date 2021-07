Los autotest COVID llegaban la pasada semana a las farmacias andaluzas para su venta al público, pero ¿qué hay que hacer si doy positivo en el test?

En primer lugar, una vez hecho el test, y que éste de un resultado positivo, lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para comunicar el resultado de la prueba, a través del teléfono habilitado (955 54 50 60), la aplicación Salud Responde, o poniéndose en contacto directamente con el centro de salud.

Estas pruebas no se consideran válidas para notificar oficialmente un positivo por COVID, pero sí servirán para considerarlo como caso sospechoso. El segundo paso es la realización de un test PCR para confirmar el positivo que se ha detectado previamente en el autotest COVID.

¿Cuál será el precio de los autotest COVID-19?

Al tratarse de un producto sanitario de venta libre, estos autotest no tendrán un precio intervenido y será el fabricante el que establezca su valor. No obstante, la mayoría lo sitúa en torno a los 10 euros. Otros fabricantes lo estiman entre los 3 y los 7 euros, aunque la opción más repetida es que se encuentre entre los 10 y los 12 euros.

A pesar de ello, estos productos no soportarán IVA y, en el momento de su lanzamiento, se podrán encontrar ocho test de diferentes laboratorios. Tres serán de anticuerpos y cinco de antígenos.

Antígenos o anticuerpos, ¿cuál elijo?

A la hora de realizar una prueba de autodiagnóstico, es conveniente conocer cómo se llevan a cabo y cuál es la que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Lo único que comparten es que ambas permiten al usuario realizarse la prueba sin necesidad de personal sanitario.

En el caso de la prueba de antígenos, está preparada para realizarse los siete días posteriores al supuesto contagio, momento en el que aparecen los primeros síntomas. Consta de un bastoncillo, de tres centímetros aproximadamente, que habrá que introducir hasta el fondo de una fosa nasal. Dependiendo del fabricante, a veces solo será necesario recoger una muestra de saliva.

Se deberá remover un par de veces y, posteriormente, colocarlo en un medidor. 15 minutos es lo que tarde en arrojar los primeros resultados: las líneas T y C aparecerán marcadas si es positivo. Por el contrario, si es negativo, solo aparecerá la línea C. En el caso de que no apareciera ninguna línea, significaría que el test es no válido.

En el caso de la prueba de anticuerpos, se trata solo de un pequeño pinchazo. Este autotest, conocido también como test serológico, funciona con una extracción de sangre, normalmente de un dedo. Los resultados no tardan más de cinco minutos en aparecer y muestran si la personas ha pasado la enfermedad o no. Por lo tanto, no es útil para detectar si la persona tiene el virus en ese momento.

