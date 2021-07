Juanma Moreno ha comparecido en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que ha tenido lugar en el Parlamento de Andalucía. Allí ha anunciado una bajada de impuestos para 2022. Además de esto, ha recriminado al Gobierno un trato discriminatorio de Andalucía con respecto a otras comunidades.

A recordado que durante la pandemia, el Gobierno de Andalucía ha puesto «el máximo empeño en la coordinación de las políticas contra la crisis Covid-19 con el resto de administraciones, fundamentalmente con el Gobierno de la Nación».

Denuncia que, a pesar de las propuestas «útiles al conjunto de España» que se ha hecho desde la Junta de Andalucía en el consejo interterritorial, «esta cogobernanza no ha funcionado en demasiadas ocasiones y se han tomado decisiones unilaterales sin escuchar a las comunidades autónomas como ocurrió con el fin prematuro del Estado de Alarma o la retirada de las mascarillas de manera precipitada», ha dicho Moreno.

El presidente a recordado que trasladó al presidente del Gobierno un esfuerzo para revertir los daños de la pandemia para evitar, dice, desigualdades entre territorios. Aún así, Moreno asegura que «ante la tentación de posibles nuevos privilegios para otros territorios, tiene que quedar claro que no vamos a permitir un trato discriminatorio a Andalucía en posibles negociaciones bilaterales».

Además ha anunciado que «Andalucía va a reclamar lo mismo que puedan obtener Cataluña, Madrid o País Vasco porque tenemos derecho a ser tratados con igualdad». Moreno subraya que sin Andalucía no es posible la recuperación de España, pero, al mismo tiempo, «Andalucía no podrá lograr la recuperación sin mejorar la financiación que recibe por parte del Estado».

También ha recordado que Andalucía acumula un déficit de financiación de 10.835 millones desde 2009 y «esos recursos que nos faltan son imprescindibles para mejorar nuestros servicios públicos, impulsar nuestra actividad económica y crear empleo».

Con esto ha recordado que «no podemos aplazar por más tiempo la modificación de un sistema de financiación autonómica injusto que perjudica clara y objetivamente a Andalucía».

Reparto de los fondos europeos

Con respecto a los fondos europeos, Juanma Moreno dice que su distribución «no puede ser excusa para eludir la obligación urgente del Gobierno de la Nación de abordar esta reforma. Esta será una de las demandas firmes que haremos en la Conferencia de Presidentes de este mismo mes», ha dicho.

También ha anunciado «una línea de colaboración con otras comunidades para lograr una distribución más equitativa de los recursos del Estado. Como saben, hemos pedido también un fondo transitorio de nivelación para compensar a las comunidades autónomas infrafinanciadas mientras consensuamos la reforma del modelo».

Denuncia con esto que a Andalucía se le ha quitado un 5% de los fondos COVID, lo que ha supuesto, según Moreno, 79 euros menos a cada andaluz «debemos tener en cuenta que en 2020 Andalucía recibió 2.199 millones, el 13,7% del total pese a que somos el 18% de la población española. Por tanto, cada andaluz recibió 261 euros mientras la media de España fue de 340 euros por habitante, 79 menos cada andaluz.

Moreno ha denunciado la distribución injusta de la financiación del fondo extraordinario, «parece que el fondo extraordinario de 13.486 millones de 2021 se distribuirá en función de la población. De esta forma, a Andalucía le corresponderán 2.357 millones que todavía no se han recibido. La pregunta lógica que debe responder el Gobierno es ¿por qué no se siguió el mismo criterio en 2020?, ¿por qué no se mantiene el criterio de población ajustada en el resto de la financiación de las comunidades? Más aún cuando la actual ministra de Hacienda era la principal defensora de este criterio y admite que el reparto castiga a Andalucía».

Sin embargo, dice, «la realidad es que se mantiene la distribución injusta del sistema de financiación, y otro año más Andalucía tendrá una financiación de entre 800 y 900 millones menos que la media de las comunidades en términos de habitante ajustado».

Ha recordado que desde Andalucía «vamos a seguir manteniendo que el criterio de reparto más justo es el de la población y, por tanto, nos corresponde, al menos, el 18%. Creo que es el criterio más justo porque son los ciudadanos los destinatarios finales de ese dinero y los que de verdad se tienen que beneficiar de esos recursos a través de una mejor sanidad, una mejor educación o más capacidad de hacer políticas de empleo».

Denuncia que el Gobierno haya decidido el reparto de los fondos de manera unilateral, «el Gobierno central ha decidido de manera unilateral en qué se invertirán y cómo se distribuirán los 70.000 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Ni las comunidades ni las Corporaciones Locales hemos participado en el plan del Gobierno y desconocemos hasta el momento cuáles son los proyectos estratégicos y dónde se desarrollarán».

Además, reclama una participación conjunta en el reparto de los fondos europeos y los fondos Next Generation, «desde el principio venimos reclamando una verdadera participación de las comunidades y Ayuntamientos en el diseño y ejecución de los fondos Next Generation. Así, se lo reclamé al presidente del Gobierno en la reunión de junio y así lo volveré a demandar en la próxima Conferencia de Presidentes».

