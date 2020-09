La historia clínica de los usuarios guardará información sobre sus hábitos de vida

Los profesionales de Atención Primaria podrán añadir información clave para la asistencia a los ciudadanos como tabaquismo, consumo de alcohol o actividad física.

La historia digital de salud incorporará los hábitos de vida de los usuarios, lo que servirá para complementar el perfil de salud del paciente, siempre que los profesionales sanitarios lo consideren oportuno. El Servicio Andaluz de Salud ha puesto en marcha el denominado ‘Módulo de Datos Básicos’ de Diraya, donde los profesionales de Atención Primaria podrán recoger esta información clave para atender los problemas de salud de los ciudadanos.

El nuevo servicio incluye diferentes indicadores de los hábitos de vida del ciudadano: hábitos de tabaquismo, consumo de alcohol, dieta, actividad física, otros hábitos contrarios a la salud u otros protectores de la salud y situación laboral/nivel educativo.

Cada uno de ellos irá apareciendo en la historia clínica del paciente en función de su edad. Por ejemplo, la de un niño o niña de dos años mostrará la exposición al tabaco, dieta infantil…; a los cinco años ya incluye la actividad física; y a partir de los 16 años, todos los factores.

Por otro lado, en función de lo que el ciudadano responda a cada una de las cuestiones planteadas, el sistema automáticamente incluye unas variables u otras. Es el caso de los hábitos de tabaquismo, con opciones de fumador, no fumador o ex fumador. Si la respuesta es fumador, aparecen preguntas como: ¿se le ha planteado dejar de fumar? ¿está interesado en realizar el intento de dejar de fumar en las próximas fechas? Si es ex fumador, aparece la fecha de cuándo lo dejó, si ha habido recaídas, etc…

Así ocurre con cada uno de los indicadores: consumo del alcohol, dieta, actividad física, hábitos no saludables (como puede ser tendencia al juego patológica), hábitos saludables o situación laboral, en la que profesional sanitario reflejará unos parámetros u otros de acuerdo al perfil de salud del paciente.

En el caso de enfermedades crónicas o usuarios con diferentes patologías, como puede ser la hipertensión, la diabetes, la obesidad o la dislipemia, registrará unos datos u otros en función de las cuestiones que el sistema realice. Además, podrá anotar recomendaciones que sugiera al paciente para mejorar sus hábitos de vida y, por tanto, la calidad de la misma.

Este ‘Módulo de Datos Básicos de Salud’ estará disponible a finales de año también en los centros hospitalarios.