La Puebla del Río amaneció el pasado lunes 25 de diciembre sin su árbol de Navidad, que se ubicaba en la Plaza del Corpus Christi. El árbol, de varios metros de altura, fue manipulado durante la noche en un «lamentable acto vandálico».

El Ayuntamiento ha señalado que «se trata de un comportamiento incívico y lamentable que no refleja el de los vecinos y vecinas». Pese a este incidente, el delegado de Medio Ambiente y Turismo, Rogelio de Carrera asegura que «están analizando los graves daños causados y que no se reemplazará por uno nuevo». Los técnicos ya se están encargando de su restauración, pero no aseguran que vuelva a funcionar.

🌲 Hoy despertamos sin el árbol de la Plaza del Corpus Christi. Un lamentable acto vandálico que supone la excepción al buen comportamiento general.



⚠️ Queremos agradecer la implicación de empleados municipales, que hoy nos van a permitir personalizar en Manuel Delgado. Gracias pic.twitter.com/wGJvrGuY6a — Ayuntamiento de La Puebla del Río (@AytoDeLaPuebla) December 25, 2023

Además, el árbol no es propiedad del Consistorio, sino alquilado. Carrera explica que «debido a las fechas, las empresas ya no cuentan con más material navideño y no da tiempo, pero si podemos se intentará poner el mismo». Desde el Ayuntamiento quieren «agradecer la implicación de empleados municipales» para intentar solventar este problema.