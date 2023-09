El tomareño que llegó andando a Espartinas buscando su casa después de una noche de fiesta ha vuelto a pronunciarse en redes. Julio Muñoz Gijón, más conocido como El Rancio, ha contactado con Santi, el protagonista del famoso audio que se hizo viral hace unos días.

Le he pedido al chico que fue de Tomares a Espartinas andando que nos mande un audio para quedarnos tranquil@s 😂😂😂 pic.twitter.com/Lm5YpWu7AD — Rancio (@rancio) September 20, 2023

La semana pasada, Santi, en un audio que seguramente mandó a un amigo o a un grupo de WhatsApps de colegas, relataba que «son las 09:21 minutos de la mañana y estoy ahora mismo en Espartinas, en el colegio Villa Europa, en la puerta».

Continuaba contando que acababa de llamar a un taxi para que viniese a recogerlo porque «a mi se me ha complicado la mañana, yo cogí un Cabify que no se donde carajo me dejó», ya que, supuestamente, soltó a su pasajero en su casa.

Nuestro protagonista se bajó en su supuesto destino «ciego perdido» y comienzó a andar en busca de su hogar. Bromeando comentaba que «la confianza en mi es ciega, yo me pongo a andar y digo mira, me he metido en un campo y he llegado a Espartinas andando». En tono irónico y para finalizar su relato, este tomareño aseguraba que «la vida conmigo no tiene ningún sentido, yo no salgo más».

Ahora, en un segundo audio que El Rancio ha publicado en su cuenta de Twitter, Santi tranquiliza a los que escucharon el audio original contando que llegó a su casa sano y salvo. «Yo no iba a salir, yo me iba a tomar una cervecita y me iba a ir a mi casa a ver ‘El cuerpo en llamas’, pero acabamos andando por el campo» El audio finaliza en tono bromista, contando que llego a su hogar «con los gemelos un poco subidos».