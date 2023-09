En una noche de fiesta en la que se vea involucrado el alcohol puede pasar cualquier cosa, como llegar andando a Espartinas buscando tu casa, que está en Tomares. Es el caso de un joven, cuya historia se ha hecho viral en Twitter gracias a que Julio Muñoz Gijón, mejor conocido como Rancio, ha publicado un tweet con el audio del protagonista de esta curiosa historia.

En el audio, que este tomareño seguramente enviaría a un grupo o amigo para explicar su aventura, el protagonista relata que «son las 09:21 minutos de la mañana y estoy ahora mismo en Espartinas, en el colegio Villa Europa, en la puerta». .

Continúa contando que acaba de llamar a un taxi para que venga a recogerlo porque «a mi se me ha complicado la mañana, yo cogí un Cabify que no se donde carajo me dejó», ya que, supuestamente, soltó a su pasajero en su casa.

Nuestro protagonista se baja en su supuesto destino «ciego perdido» y comienza a andar en busca de su hogar. Bromeando continua diciendo que «la confianza en mi es ciega, yo me pongo a andar y digo mira, me he metido en un campo y he llegado a Espartinas andando».

En tono irónico y para finalizar su relato, este tomareño asegura que «la vida conmigo no tiene ningún sentido, yo no salgo más». Todos los que han pasado por una noche de fiesta y han sufrido las consecuencias, saben que el «yo no salgo más» nunca se cumple. Eso sí, el protagonista del audio pudo al final dormir en su casa de Tomares.