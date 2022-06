El AMPA del CEIP Hernán Cortés de Castilleja de la Cuesta ha denunciado «el incumplimiento de ley que se está produciendo en el proceso de evaluación del director del centro de la localidad sevillana ya que no se ha contado tal como establece la normativa con los diferentes sectores de la Comunidad Educativa». Dicha denuncia se ha interpuesto ante la Delegación de Educación en Sevilla.

Así, la Asociación de Madres y Padres del centro escolar ha pedido a la Delegada de Educación y al jefe de Servicio de inspección que no firme «un informe injusto y contrario a la ley, ni se emita ninguna resolución basado en el mismo porque se podría incurrir en prevaricación».

🔴 Comunicado en relación a la no renovación del actual director del CEIP Hernán Cortés. pic.twitter.com/lQZDQ4noEu — Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (@CastillejaCta) June 22, 2022

Si nada lo impide, a pesar de las protestas de alumnado y AMPA, así como del apoyo a la dirección del colegio expresado por el Ayuntamiento de la localidad aljarafeña, a partir del próximo mes de agosto su director actual dejará de serlo.

Argumentos de la queja del AMPA del Colegio Hernán Cortés

María José López, presidenta del AMPA del centro educativo, expone que «la renovación del director está sujeta a una evaluación positiva en la que, según lo previsto en el Decreto 152/2020 y la Orden de 9-11-2020, se han producido incumplimientos e irregularidades flagrantes por parte de la inspectora Ángeles Guerra cuya actuación no se ajusta a la legalidad que regula el procedimiento».

López sostiene, en nombre del AMPA, que una vez consultada la orden y el decreto, reguladores de la selección y evaluación de directores Andalucía, respectivamente, «se puede leer claramente en el artículo 23.2 de la orden para la elaboración del informe el inspector o la inspectora de referencia recabará las valoraciones de la comunidad educativa. A tal efecto, realizará a lo largo del curso al menos una reunión con los miembros del Consejo Escolar del centro y con la asociación de madres y padres más representativa del centro, además de recabar información del personal del centro».

El citado texto continúa resaltando que durante los meses de abril y mayo «se realizará una reunión con el equipo directivo en donde se analizará el trabajo realizado durante el curso, así como el Proyecto de Dirección y su concreción al año en curso en aquellos casos en que se haya elaborado dicho Proyecto».

Por todo ello, el AMPA del Hernán Cortés pone de manifiesto que «esta inspectora nunca se ha reunido con ningún miembro de esta Asociación AMPA (única en el centro), ni del Consejo Escolar, ni se tiene constancia de ninguna reunión con el personal del centro ni con el Equipo Directivo del mismo una vez consultados».

Retraso en la llegada a las clases del Colegio Hernán Cortés

Durante las últimas semanas lectivas, los alumnos de los padres que así lo decidieron acudieron a clase media hora más tarde para mostrar así su rechazo a lo que han considerado (y siguen en ello) «una decisión injusta e inaceptable por la inspectora referencia del centro, al evaluar de manera negativa al actual director, D. Santiago Herrera Mellado».

María José López sostiene que la justificación oral que ha dado la inspectora «es una excusa barata. Teóricamente, penaliza la labor de la dirección por haber favorecido a un partido político en un Consejo Escolar en horario de mañana». Según la presidenta del AMPA, esta referencia no solo «es falsa porque el evento indicado fue un reconocimiento a diversas personas que, desde dentro o desde fuera de la comunidad educativa de Castilleja han hecho mucho por el Hernán Cortés».

En esta línea, María José insiste en que tal agradecimiento se ha dirigido a padres de ex alumnos, monitores de comedor, alcaldesa de Castilleja y otros tantos por su mero esfuerzo por mejorar la educación de los niños de esta localidad aljarafeña.

Cronología de la destitución anunciada

La inspectora informó al director el día 13 de junio que se le valoraba negativamente por celebrar un Consejo Escolar en horario de mañana y éste «nos traslada esta información al Consejo Escolar. Entendemos que este es un hecho puntual, por lo que no se puede evaluar negativamente una gestión de cuatro cursos», indica María José.

La normativa establece que la evaluación debe ser global y sujeta a un conjunto de dimensiones e indicadores (anexo de la orden) y que la evaluación debe ser procesal, año a año. «De ésta no se tiene constancia ninguna, ya que, en el libro de visitas, que no se encuentra relleno, no hay ningún aspecto negativo del director».