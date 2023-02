El estreno de ‘El Palermasso’ en teatro con ‘Función Principal… ¡Yo creo que salimos!’ iniciando su gira nacional el pasado 11 de febrero en Alcalá de Guadaíra alcanzó tal éxito que se repetirá función en la localidad el próximo 3 de marzo (20:30 horas). Será de nuevo en el Auditorio Riberas del Guadaíra.



La obra, de unos 90 minutos, está basada en la web serie de humor cofrade ‘El Palermasso’, creada en 2016 por Antonio Garrido y Ángel Garrido que cuenta con humor y amor el mundo de las cofradías, y que ha sido toda una revelación para alcanzar los más de 62.600 suscriptores y 11 millones de reproducciones. Está dirigida por Julio Fraga y producida por Manu Sánchez a través de 16 Escalones. En Alcalá ha comenzado una andadura que lleva este espectáculo por distintos puntos de la geografía española.

Sobre la obra

Como se suele decir, terminando la Navidad, empieza a oler a incienso, y esa pasión por la Semana Santa es la que sienten los protagonistas de ‘Función Principal… ¡Yo creo que salimos!’, cuatro hombres de barrio cuya mayor ilusión en la vida es formar parte de la Junta de Gobierno de su hermandad. Justo cuando lo consiguen, a punto de comenzar su estación de penitencia, surge un inconveniente que puede dar al traste con los anhelos de toda una vida.



Una trama llena de humor, ingenio y emoción que hará reír a todos los espectadores. Una idea de original de Antonio Garrido, también coautor de ‘El Palermasso’, saltereño de nacimiento y con cerca de treinta años sobre las tablas. Actor de teatro, en obras como ‘El otro lado de la cama’, largometrajes, series como ‘Los Simuladores’ de Cuatro o ‘Los Protegidos’ de Antena 3, con papeles protagonistas que, junto a su faceta de presentador de programas televisivos le han valido el reconocimiento y el aprecio del público. Desde 2016, protagoniza ‘El Palermasso’, llevando ahora al personaje de Antonio a esta nueva aventura. Antonio Garrido, destaca que el Palermasso “está hecho siempre con respeto a la Semana Santa y desde dentro y aunque se hace con la Semana Santa de Sevilla como referente, lo entienden en todo el mundo”.



Para este gran proyecto, el elenco cuenta con la dirección de Julio Fraga, reconocido director de cine y teatro con más de treinta y cinco años de experiencia y numerosos premios recibidos por su labor profesional. Entre las obras destacadas dirigidas por Fraga, cabe destacar en cine ‘Carmina y Amén’, de Paco León y ‘El Rey Solo: mi reino por un puchero’, de Manu Sánchez, en teatro. El director explica que “la Semana Santa permite desarrollar una obra en la que hay amor, pasión hermandad, amistad, emoción, todos los elementos para hacer una buena obra”.



Por su parte, el productor Manu Sánchez, destaca el apoyo del Ayuntamiento a la producción cultural y respecto a la obra explica que esta obra demuestra que “se puede hacer comedia con algo tan serio como la Semana Santa, porque lo serio no tiene que ser sinónimo de triste”.



Un cartel que se llena con el talento del resto de actores que son Juanma Lara, José Luis Penella e Isidro Pillín. Juntos seguirán dando vida a los pintorescos personajes que ya están en el imaginario de la comedia a nivel nacional, gracias a los más de once millones de visitas que han recibido las siete temporadas de ‘El Palermasso’ en su canal YouTube.



Un éxito sin precedente en redes sociales y que trasciende las fronteras andaluzas, por su forma de tratar desde el cariño y la risa cómplice, la casuística que acompaña a las cofradías de nuestra Semana Santa. Noventa minutos para disfrutar y formar parte del gran estreno de este espectáculo para todos los públicos, cofrades y no cofrades, seguidores de la serie e iniciados, con la garantía de las risas aseguradas y la gran calidad del guion y la interpretación.