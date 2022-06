La alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, ha criticado a Juan Manuel Moreno Bonilla por vivir en una urbanización de Alcalá, según ha publicado La Voz de Alcalá. Jiménez abría el acto del PSOE de Sevilla organizado en el hall del Teatro Riberas del Guadaíra este lunes. Ante poco más de cien personas, Jiménez ha señalado que «Alcalá está dentro del corazón del socialismo de Andalucía» poniendo en valor que «ha contribuido a todas las victorias socialistas».

Durante su intervención, Jiménez ha explicado que «necesitamos al PSOE para que nos brinde los servicios públicos» frente al gobierno andaluz de Juanma Moreno que «nos han dejado completamente abandonados a los alcaldes, sin ayuda de la Junta de Andalucía». La alcaldesa alcalareña Jiménez se esmeró por poner en valor la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, frente al gobierno de la Junta de Andalucía, de quien dice «ha sido indolente y alejado de la realidad. Hemos estado completamente solos y eso no se puede perdonar», sentenció.

Sin embargo, lo más destacado de la intervención de la regidora alcalareña ha sido la crítica al presidente andaluz no por su gestión pública, sino por vivir en Alcalá pero no «preocuparse» por ella. Según Jiménez, «Moreno Bonilla no ha venido a Alcalá para nada. Solo una vez, a inaugurar una carretera corriendo, que no tenía ni luz. Es la única vez que ha venido a Alcalá, a interesarse por Alcalá, que no era por Alcalá, si no por él mismo y por su imagen. La otra vez que ha venido ha sido ahora, a la Feria de Alcalá, a hacer campaña» señalaba Jiménez.

Sobre Moreno Bonilla: «Vive en el Club de Golf»

La regidora alcalareña centró su crítica en el lugar de residencia del presidente andaluz, que ella misma dio a conocer: «el Club de Golf». «Él viene mucho a Alcalá. Viene todas las noches, pero no lo veréis en ningún barrio, porque el vive en el campo de golf» dijo apuntando que «eso es otro nivel» preguntándose «¿dónde si no va a vivir un presidente del Partido Popular? si no en en el campo de golf». La crítica al lugar de residencia del presidente andaluz continuó por parte de Jiménez valorando que Moreno Bonilla no vive en ningún barrio «porque no le interesa nadie de los barrios» y que solo le preocupa «su imagen, engañarnos y mentirnos» defendía Jiménez.

«Nos ha mentido con los empleos y ha puesto cero euros en planes de empleo». Este presidente no lo merecen los andaluces, merecen a Juan Espadas, una persona que ha sentido en su piel lo que estoy contando, trabajadora, luchadora, de confianza y de palabra».