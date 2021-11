Roberto Leal, sevillano y alcalareño, presentador de Pasapalabra desde hace poco más de un año, ha recibido este martes el Premio Ondas al mejor presentador de televisión. Roberto se desplazó hasta Barcelona, donde se celebró la gala de los premios, entre nervios y alegría. «Llegó el día, va a ser precioso. Estoy un poco nervioso la verdad, tengo que reconocerlo. Deseadme suerte», expresaba el presentador en redes para sus más de 500.000 seguidores.

Leal ha afirmado que 2021 «ha sido un año fantástico» a nivel personal y laboral. Además, tras el nacimiento ocho meses atrás de su segundo hijo, ha expresado que su familia se ha convertido en su mayor apoyo.

Gracias a la repercusión mediática, que se ha disparado por completo, y su sobreexposición a los medios, ha querido hacer una reflexión sobre la salud mental. «Estos últimos cuatro años he tenido una mayor exposición, pero siempre he tratado de relativizar. Nunca he tenido que recurrir a terapia, la verdad, pero si lo necesitase no tendría ningún problema en hacerlo. Es importante que se rompa ese tabú», contaba sobre su vida privada.

Su madre, la protagonista en los Premios Onda

Sin embargo, si alguien fue protagonista anoche, fue Mercedes, la madre de Roberto Leal. El andaluz cedió todo el protagonismo a su progenitora, que se convirtió en la estrella de la noche y del photocall. Nada más llegar frente a las cámaras, Roberto pidió a su madre que le acompañara y saliera con él en las instantáneas, donde ambos aparecen con una sonrisa de oreja a oreja.

Más tarde, ambos se sentaron juntos durante la celebración de la gala, e incluso Leal pidió a Mercedes que subiera con él al escenario para la entrega del galardón. Roberto se lo entregó a su madre en señal de agradecimiento por todo lo que ha hecho por él junto a su padre, que falleció hace dos años. «Ponlo en el salón y así cambias la foto de mi comunión, que lleva presidiendo 35 años», espetó el presentador, que despertó las carcajadas del público.

