La Fiscalía investiga la adjudicación del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

El Ministerio Público abrió diligencias en noviembre a instancias de la Policía Nacional por presunta prevaricación.

La Fiscalía de Dos Hermanas está investigando un posible delito de prevaricación en la adjudicación del contrato del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, según adelantó La Voz de Alcalá. La fiscal jefe del área de Dos Hermanas, Amparo Camacho, ha confirmado que se incoaron diligencias de investigación criminal el pasado 23 de noviembre a instancias de la Policía Nacional tras una denuncia del Grupo Popular.

El Ministerio Público ha solicitado al Ayuntamiento los expedientes de adjudicación y licitación de los contratos menores del servicio de elaboración del Plan de Transparencia adjudicado a Dynamic Opengov Technologies, vinculada a Dyntra.

Los expedientes requeridos por la Fiscalía fueron impulsados por la delegada de Transparencia y teniente de alcaldesa, Rosa Carro (Ciudadanos). Así, la primera resolución de adjudicación la firmó el 2 de marzo de 2020 por un importe de 18.029 euros, IVA incluido. Este contrato se adjudicó para desarrollar una estrategia de apertura e implantar un Plan Municipal de Transparencia. El proyecto, según el contrato, iba a permitir dar cumplimiento a los requerimientos de transparencia y respetar la legislación.

La Fiscalía ha solicitado por escrito al Ayuntamiento dos expedientes relacionados con la adjudicación

No obstante, el 19 de diciembre, la delegada de Transparencia informó que «el portal sería actualizado gracias a un acuerdo firmado con una empresa especializada». Unos días más tarde, el 7 de enero, la misma delegada anunció el nombre de la empresa a través de un comunicado, Dyntra (Dynamic Transparency Index), a pesar de que la resolución de la adjudicación no se firmó hasta dos meses después, a primeros de marzo. «Dyntra llevará a cabo la renovación, rediseño y actualización de la web en los próximos meses», aseguró Carro. En este expediente solo aparecía el nombre de la empresa adjudicataria sin que constaran ofertas de otros contratistas para su selección.

La delegada de Transparencia firmó las resoluciones de los contratos que ahora está investigando la Fiscalía

Sin embargo, el 16 de abril de este mismo año, es decir, un mes y medio después, la delegada volvió a firmar una nueva adjudicación a Dynamic Opengov Technologies por el mismo importe y para el mismo servicio, anulando la anterior. En esta ocasión, en el expediente sí constaban las ofertas de tres empresas, entre ellas de la beneficiada de las adjudicaciones en los dos expedientes y otras dos: DTS Deltasoft y Erwin de Grave.

Retrasos y desactualizaciones

Finalmente en diciembre de este año, tras ocho meses de trabajo, la Delegación de Transparencia presentó el nuevo portal de Transparencia. Carro explicó que «el nuevo sitio web ya es el más transparente de la provincia y alcanza el sexto puesto en Andalucía». La delegada achacó la tardanza en poner en servicio el nuevo portal y la lentitud del proceso a la cantidad de datos que la empresa Dynamic Opengov Technologies ha tenido que recopilar, sin hacer mención al inicio de un segundo expediente para adjudicar finalmente el contrato.

El portal de Transparencia nació con datos desactualizados y al 78,4% de su capacidad. Aún quedan apartados sin información y presenta algunas carencias sin resolver como la agenda de la alcaldesa y del resto de miembros de la Corporación. El nuevo portal tiene 127 indicadores publicados de los 162 que debería incluir, según Dyntra. Entre los datos sin actualizar se encuentran, por ejemplo, las competencias de Movilidad y Medio Ambiente de Rosario Martorán, que ahora desempeña sus funciones en Distrito Sur.

Juan Marín desconocía la investigación

El vicepresidente de la Junta y coordinador de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, desconocía las diligencias de la Fiscalía que investiga un posible delito de prevaricación en la adjudicación del contrato del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Alcalá. Este contrato fue adjudicado por la concejal de Ciudadanos y delegada de Transparencia Rosa Carro.

Marín, consultado por La Voz de Alcalá durante el acto de colocación de la primera piedra del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria, aseguró no tener conocimiento de la investigación. Aun así, afirmó que «independientemente, este gobierno siempre ha demostrado en todos sus ámbitos un respeto absoluto a todo lo que tiene que ver con cualquier procedimiento judicial». Además, el vicepresidente de la Junta indicó que se prestarán a la colaboración que sea necesaria para «aclarar cualquier cuestión a la mayor brevedad posible».

Por último, Marín zanjó el tema defendiendo la gestión del grupo municipal: «No me cabe la menor duda de que finalmente todo esto no tendrá ningún recorrido, pero insisto, no lo conozco en profundidad», concluyo Juan Marín.