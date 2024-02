Tres personas han sido rescatadas de un incendio por los Servicios de Emergencia en la madrugada de este lunes en la azotea de su vivienda en Sevilla capital. Los individuos habían huido de su domicilio particular hacia la terraza del mismo para refugiarse de las llamas que se habían originado en su casa. El fuego estaba localizado en el salón de la vivienda, unifamiliar y de dos plantas. Los atendidos no han precisado de traslado al hospital más cercano, ya que no se registran daños personales.

A las 04:00 horas de la madrugada del lunes 26 de febrero llegaban llamadas a las oficinas del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, Policía Nacional, Policía Local y Centro de Coordinación Operativa de Sevilla (CECOP). La señal alertaba de la aparición de fuego en un hogar de la calle Fraternidad, en la barriada de Palmete. Al lugar se trasladaron los bomberos y la policía, que pudieron rescatar a los sujetos de la azotea y atenderlos, para posteriormente apagar el incendio. No se registran daños personales.

El equipo de Emergencias de Sevilla recuerda lo que los ciudadanos han de hacer en caso de incendio. Si el mismo se origina en casa de un vecino, hemos de permanecer en nuestra vivienda ya que estaremos seguros, y si comienza a entrar humo por la puerta, hemos de tapar esa entrada.

Como en el caso expuesto, si el fuego hace acto de presencia en nuestro domicilio, tenemos que evacuarla siempre por la parte baja, nunca usando un ascensor, sino las escaleras. Tenemos que cerrar la puerta y coger las llaves para facilitar la entrada a los servicios de emergencia que debemos avisar. Además, aconsejan adquirir detectores de humo que alertan de la aparición de llamas mientras dormimos, de forma que el aviso sea lo suficientemente rápido para actuar en la fase de conato.