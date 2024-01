Ryanair ha dejado en el Aeropuerto de Sevilla a una pasajera con discapacidad por no cumplir su silla de ruedas las medidas requeridas. El suceso ha sido denunciado a través de X (antes de Twitter) por una amiga de la persona afectada.

En un vídeo, la pasajera (que iba a viajar a Italia) comenta que ha preguntado a Ryanair repetidas veces si existía algún problema con la silla de ruedas eléctrica que usa para desplazarse. La aerolínea aseguraba a la afectada que no, que el dispositivo cumplía con las medidas correctas para poder viajar en el avión.

Para sorpresa de la pasajera, una vez subida en el avión, «me avisan de que la silla no da las medidas correctas, de que la silla no puede volar». Ryanair le propuso dos alternativas: «que yo no volase o volar y estropear el joystick de la silla, sin ninguna garantía de que me lo podían arreglar en Italia».

Entre lágrimas de impotencia, la pasajera lamenta la acción de Ryanair: «Cómo me voy a mover por Italia si no logro arreglar la silla, no tiene ni pies ni cabeza. Ryanair ha jugado conmigo muy fuertemente». Por el momento, la aerolínea no se ha pronunciado al respecto.