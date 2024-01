La segunda jornada de SIMOF 2024, celebrada este viernes 19 de enero, tuvo como protagonista el Certamen de Jóvenes Diseñadores. Lydia Jurado, catalana con raíces andaluzas, se llevó el premio revelación con su colección Bastardas, sorprendiendo al público con hombres modelos vestidos de flamenca.

La joven aprendió a bailar flamenco a los cinco años, mientras su madre cosía trajes de flamenca y su padre creaba eventos con cantantes de este palo. Estudió un ciclo superior de patronaje y segura que sus diseños «llevan el sello de una catalana andaluza, nieta de emigrantes, reivindicativa y activista».

Con Bastardas, la diseñadora hace referencia a «una persona que se aleja de lo normal, de lo establecido socialmente, de lo convencional y lo supuestamente correcto. Personas estigmatizadas, discriminadas y excluidas por la sociedad». Bastardas es «la voz de todos aquellos niños que quisieron vestirse de flamenca, pero que la sociedad y la educación del momento no lo permitieron. Para todas aquellas niñas que no querían ir vestidas con una falda de volantes, pero sí con un traje de pantalón y chaqueta. A todos aquellos niños/as que rompen con los esquemas de masculinidad/feminidad. Esta colección es la voz de todos aquellos niños que no pudieron utilizarla para decir no quiero».

En este premio a la colección revelación, el jurado ha valorado la originalidad, la creatividad, la innovación y la calidad de la colección. La ganadora tendrá presencia en el espacio EGO-SIMOF 2024.