La segunda jornada de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF 2024) arrancó con el Certamen de Jóvenes Diseñadores. José Juan Hurtado Revidiego, de Paradas, fue el ganador de entre las siete jóvenes promesas aspirantes. El premio revelación recayó en Lydia Jurado, de Mataró (Barcelona), que sorprendió al público con su colección Bastardas y sus modelos hombre, que desfilaron por la pasarela vestidos de flamenca. Las imágenes del segundo día de SIMOF de este 2024 muestran el trabajo durante todo un año de los diseñadores sevillanos.

Revidiego, de 24 años, presentó su colección Jurdeles. El joven estudia Diseño de Moda y Patronaje Industrial en el Centro Imagen Moda de Sevilla. Ha sido finalista en otros certámenes de diseñadores noveles. Su sueño es «poder dedicarse profesionalmente a lo que le apasiona: la moda flamenca».

Jurdeles

Está inspirada en las gitanas, tratantes, poseedoras del don de la oratoria… Según el ganador, los hombres de la época forjaban los acuerdos con un simple apretón de manos y el intercambio de jurdeles, tejidos que valían en el pasado para sellar dichos tratos de venta. Así es como relataba la historia el bisabuelo de José Juan Hurtado, conocido como «El Taburete», cuando los gitanos y sus acompañantes, mujeres ataviadas con batas de percal rebosantes de genio, coraje, arte y pasión, llegaban a Paradas.

El devenir del tiempo queda plasmado en esta colección en los tonos de los vestidos y en los propios jurdeles que prenden de los diseños. Según el ganador, «la herencia y el legado que estas mujeres se aprecia hoy en nuestra forma de ser, sentir y vivir».

El reconocimiento incluye la oportunidad de desfilar en la siguiente edición de SIMOF 2025 y participar de forma gratuita en la plataforma EGO 2024. Además de un premio en metálico de 1000 euros en tejidos de Flamentex, patrocinador del evento.

Premio revelación: Bastardas, de Lydia Jurado Ortiz

El premio revelación SIMOF 2024 ha sido para Lydia Jurado Ortiz de Mataró (Barcelona), una catalana con raíces andaluzas, con su colección Bastardas. Desde los cinco años, mientras su madre cosía trajes de flamenca y su padre creaba eventos con cantantes de este palo, ella aprendió a bailar flamenco. Estudió un ciclo superior de patronaje. Jurado Ortiz asegura que sus diseños «llevan el sello de una catalana andaluza, nieta de emigrantes, reivindicativa y activista».

Con Bastardas, la diseñadora hace referencia a «una persona que se aleja de lo normal, de lo establecido socialmente, de lo convencional y lo supuestamente correcto. Personas estigmatizadas, discriminadas y excluidas por la sociedad». Bastardas es «la voz de todos aquellos niños que quisieron vestirse de flamenca, pero que la sociedad y la educación del momento no lo permitieron. Para todas aquellas niñas que no querían ir vestidas con una falda de volantes, pero sí con un traje de pantalón y chaqueta. A todos aquellos niños/as que rompen con los esquemas de masculinidad/feminidad. Esta colección es la voz de todos aquellos niños que no pudieron utilizarla para decir no quiero«.

En este premio a la colección revelación, el jurado ha valorado la originalidad, la creatividad, la innovación y la calidad de la colección. La ganadora tendrá presencia en el espacio EGO-SIMOF 2024.

