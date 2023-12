y pasó esto. Cuanto más me acercaba a ella más fuerte me latía el corazón. Me puse a cantar con ella y cuando levante la mirada había un gran corro de gente con nosotros aplaudiendo. Así es la música y la magia de la Navidad. Mucha suerte, sigue luchando bonita Mía @rosaavaldivia pic.twitter.com/gO0lVHhLhs