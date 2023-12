Una escultura del cantante canadiense Justin Bieber, del escultor sevillano especializado en imaginería José Antonio Navarro Arteaga, se puede ver en una muestra del artista estadounidense Paul Pfeiffer que acoge el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.

Según ha indicado a Europa Press el escultor sevillano, se trata de una pieza realizada en madera de cedro y policromada, «de un tamaño mayor al natural», encargada por este «artista conceptual» que la expone en el MOCA dentro de la muestra Paul Pfeiffer: Prologue to the Story of the Birth of Freedom.

Además, ha añadido que la escultura es «un retrato realista» de Justin Bieber, «con todos los tatuajes que lleva realizados hasta el día de hoy», y estará expuesto, junto con otras obras ideadas por Pfeiffer hasta junio de 2024.

«Pfeiffer me trasladó la idea que quería exponer y yo la he hecho física, porque de otro modo no podría llegar a exponer en el MOCA de Los Ángeles por lo que es una ayuda recíproca», ha dicho.

Navarro Arteaga ha señalado que «es la primera vez» que colabora con un artista internacional, si bien ha revelado que su equipo le ha pedido seguir trabajando con ellos.

«Es muy difícil que te llame un artista como Paul Pfeiffer, por lo que o te montas en el tren o lo pierdes, y yo he decidido colaborar con este artista conceptual que tiene mucho mercado en todo el mundo», ha concluido.