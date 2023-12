Marc Anthony, Arcade Fire, Tom Jones, Loreena Mckennit, Jamie Cullum, Keane, Siempre Así, Vetusta Morla y ‘BIGSOUND Sevilla’, con Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Petazeta formando su line up, se convierten en los 9 nuevas confirmados, del ecléctico cartel de Icónica Sevilla Fest 2024.

Las entradas para estas nuevas confirmaciones del Festival podrán adquirirse a partir de las 12:00 horas de este próximo lunes día 18 de diciembre, en www.iconicafest.com, salvo las del concierto de Marc Anthony, que estarán disponibles a partir de las 12:00 horas del miércoles 20 de diciembre.

Estos nuevos anuncios harán que el día 13 de junio sea el pianista y cantante británico Jamie Cullum, una de las grandes referencias mundiales del jazz y el pop, el que se suba al escenario de Icónica Sevilla Fest.

Marc Anthony

Solo tres días después, el domingo día 16 de junio, será el turno de otra de las grandes estrellas que Icónica ha añadido a su calendario, de la mano de Marc Anthony, el artista de salsa que más discos ha vendido a nivel mundial. El cantante llegará al escenario sin olvidar grandes éxitos como Valió la pena, Me haces tanto bien o Vivir mi vida.

Tom Jones

Tras él, otra gran estrella de la música internacional se hará con la Plaza de España de Sevilla. El miércoles 19 de junio es el día elegido para que «el tigre de Gales», Tom Jones, brille con luz propia en Icónica Sevilla Fest.

BIGSOUND Sevilla

El día 22 de junio, la ciudad se hermanará musical y «festivalmente» con Valencia, y es que la Plaza de España será tomada por Bigsound Sevilla. Además, sale por primera vez de la ciudad levantina para llegar hasta la capital de Andalucía, con un line up de lujo: más de seis horas de música en directo, de la mano de Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Petazeta.

Vetusta Morla y Siempre Así

Las dos siguientes nuevas citas, para los días 26 de junio y 4 de julio, también serán de formaciones nacionales pero totalmente opuestas en cuanto a estilo, Vetusta Morla y Siempre Así. No serán los únicos grupos que inunden de música la construcción de Aníbal González durante el 26 de junio. A esta confirmación se sumarán otras bandas que próximamente serán anunciadas. Al más puro estilo y en homenaje al recordado Territorios, serán conjuntos de diferentes géneros y nacionalidades los que tomen el auditorio del festival en dicha noche.

Keane

Solo un día más tarde, el 8 de julio, será el turno de otra cita prácticamente única: Keane. La banda rock alternativo formada por Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hughes y Jesse Quin llegará a Sevilla, para hacer disfrutar a sus fans con muchos de los temas de su brillante repertorio, como The way I feel o Put the radio on.

Arcarde Fire

Ellos dan el paso a la última de las nuevas citas confirmadas este viernes, y que será la del 12 de julio: de Montreal a Sevilla, como única parada anunciada en Andalucía llega Arcade Fire a Icónica Sevilla Fest. Se trata de uno de los grupos más influyentes del rock alternativo y del indie del inicio de los 2000.