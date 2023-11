Rosalía inaguraba ayer la 24 edición de la gala anual de los Latin Grammy, , con una interpretación de Se nos rompió el amor de Manuel Alejandro, popularizada por Rocío Jurado. Tras la actuación de la cantante, Antonio Banderas dió la bienvenida a la gala de entrega de premios , dando el lugar que se merece Andalucía y muy orgulloso de su tierra, recordando su raices malagueñas. En esta gala Sevilla brilló como capital de la música en la gala anual de entrega de premios de los Latin Grammy

Los presentadores Sebastián Yatra, Danna Paola, la actriz Paz Vega y Roselyn Sánchez fueron los presentadores de la gala y que se estrenaron dándole paso al segundo artista de la noche Ozuna, este subió al escenario e interpretó varios de sus temas más conocidos con la colaboración de David Guetta como DJ.

Shakira reina de la noche

El primer premio de la gala a mejor a mejor canción pop fue para Bizarrap Music Sessions #53 junto a Shakira, Bizarrap es el productor argentino más escuchado en el mundo y gracias a ello y a su colaboración con Shakira ha conseguido el primer gromófono de su carrera musical. En el momento de la recogida del premio Bizarrap quiso dedicarle unas palabras a Shakira: «gracias a Shaki por demostrar todo lo que sentía en ese momento». Shakira también quiso dar las gracias por el apoyo, tanto de su publico latino, como de su público español «Mi público latino me ha llevado a cumbres altísimas, a todos los lugares que soñé cuando era niña. Y mi público español ha estado ahí acompañándome en las buenas y en las malas, también en los momentos tan duros que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Jamás he dejado de sentir su cariño», ha compartido la artista.

Más tarde Shakira salió al escenario cantando el tema Acróstico, dedicado a sus dos hijos Sasha y Milan, quienes también han aparecido en pantalla.

Alejandro Sanz y su Corazón Partido

Llegaba el turno del gran famoso y artista Alejandro Sanz, «hay tres cosas que me hacen sentir orgulloso: ser español, ser músico y ser miembro de la Academia Latina de la Grabación», de esta manera Alejandro Sanz inicó su número musical, teniendo que repetir de nuevo la frase debido a un fallo técnico. El cantante fue galardonado por la Academia como Persona del Año en los Latin Grammy de 2017 y, que en la gala de ayer interpretó uno de sus temas más fomosos y escuchado, Corazón Partido.

Sebastián Yatra, uno de los presentadores de la gala también se subió a los escenarios del FIBES y cantó dos de sus últimos temas más famosos: Energía Vacana y Vagabundo. El cantante colombiano estuvo nominado a varias de las categorías de los premios de los Latin Grammy, pero no obtuvo ningún premio.

Laura Pausini, Persona del años de los Latin Grammy 2023

La artista italiana Laura Pausini recibió el Grammy Latino a Persona del Año 2023 por parte de Karol G, quien aseguró que se habían conocido en la misma noche y quiso dedicarle unas palabras de admiración. Laura Pausini compartió unas bonitas con su publico español, «desde el primer día me sentí adoptada por todos ustedes como una hija, como una hermana. Aunque sé que yo no llevo la misma sangre, sé también que tengo tíos, padres y hermanos españoles que me han criado desde adolescente y me han dado la posibilidad de ser la italiana más latina del coño mundo». La artista también comentó que «de alguna manera se siente latina».

En su actuación Laura Pausini deslumbró con un brillante vestido de capa negro y repleto de lentejuelas. Laura salió al escenario para cantar sus temas más escuchados a lo largo de su carrera musical, como por ejemplo Víveme. Durante la actuación, la cantante transmitió toda su alegría y humildad con la que se caracteriza.

Mejor álbum música flamenca

Entre los nominados que optaban a este premio se encontraban Israel Fernández con Pura Sangre; Omar Montes con Prohibido el Toque; Por la Tangente, de Diego Guerrero; y Niña Pastori con su álbum Camino. Estos cuatro artitas de flamenco actuaron en la premiere de la gala de la entrega de premio de los Latin Grammy como homenaje al Día Internacional del Flamenco. Sevilla es la cuna del flamenco y por tanto ayer la ciudad brilló más que nunca como capital de la música.

Niña Pastori fue la galardonada con este premio de entre los otros cuatros artistas nominados. La cantante de flamenco subió al escenario muy emocionada y dedicó unos palabras a su familia, amigos y su tierra San Fernando.

Rauw Alejandro sube al escenario de los Latin Grammy

El cantante puertorriqueño interpretó una cover de Se fue de Laura Pausini, quizás en modo de respuesta al tema de Se nos rompió el amor que cantó Rosalía al principio de la gala. Rauw también cantó varias de sus canciones de su último disco Saturno, No me sueltes y BABY HELLO, esta última acompañado de Juanes como guitarrista.

La maldición de Pablo Alboran en los premios

El artista malagueño acumula más de veinte nominaciones a los Latin Grammy a lo largo de su carrera musical, pero nunca ha conseguido ningún premio. Alborán optaba a las categorías de Canción del Año, junto a María Becerra, por Amigos, quienes juntos subieron al escenario para interpretarla; Grabación del año, por Carretera y manta, Álbum del año, por La cuarta hoja, Mejor canción pop, por Contigo y Mejor Álbum Pop, también por La cuarta hoja.

En esta última categoría competía con AleMor por Beautiful Humans Vol.1; Camilo con De adentro pa afuera y Pedro Capó por La Neta; pero Julia Venegas se hizo con el galardón por Tu historia, dejando a Pablo Alborán sin premio.

Mejor nueva artista en los Latin Grammy

La cantante venezolana Joaquina recibió el premio en la categoría más novel compartiendo nominación con otros artias, como Ana del Castillo, Gale, Timø o el español Borja. «Gracias a Dios por permitirme ser vehículo de su creatividad. Si algo demuestra esto es que hay que creer en uno mismo, en que la música que tú haces merece la pena», dijo entre lágrimas la cantante y riéndose de todos aquellos que no confiaban ni en ella ni en su música.

Karol G se corona en la gala

A minutos de que finalizara la gala, Karol G ganó dos premios con Mañana será bonito, este último a mejor álbum urbano. El primero de ellos fue el de Mejor fusión/interpretación urbana por TQG, canción interpretada por Karol G y Shakira. Karol G subía entre lágrimas a recoger el premio anunciado por Anitta, la cantante dió las gracias a su familia, a los productores y todo su público que siempre han estado con ella. Más tarde, en una de las declaraciones ya con sus tres premios, afirmó que «pronto llagaré a España, los días están contados».